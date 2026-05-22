【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは日本の民俗芸能
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史ある日本の民俗芸能、身の回りのものを快適に使うための工夫、そして料理の仕上がりを左右する大切な段取りという、異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□そび
か□□て
し□□じ
ヒント：稲作の豊作を祈って歌い踊る、伝統的な民俗芸能。衣服の補強や防寒、または特定の道具を安定させるために使う布や部品。あるいは、本格的に調理をする前に、あらかじめ食材にしておく工夫を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たあ」を入れると、次のようになります。
たあそび（田遊び）
かたあて（肩当て）
したあじ（下味）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、豊作を願う人々の祈りが込められた伝統行事、日常生活の利便性や快適さを高める身の回りの工夫、そして食卓のおいしさを引き出すための丁寧な下ごしらえを組み合わせました。共通する「たあ」という響きが、四季折々の文化を感じる行事から、衣服や道具に宿る細やかな知恵、さらに日々の豊かな食生活まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史ある日本の民俗芸能、身の回りのものを快適に使うための工夫、そして料理の仕上がりを左右する大切な段取りという、異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□て
し□□じ
ヒント：稲作の豊作を祈って歌い踊る、伝統的な民俗芸能。衣服の補強や防寒、または特定の道具を安定させるために使う布や部品。あるいは、本格的に調理をする前に、あらかじめ食材にしておく工夫を思い浮かべてみてください。
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正解：たあ正解は「たあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たあ」を入れると、次のようになります。
たあそび（田遊び）
かたあて（肩当て）
したあじ（下味）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、豊作を願う人々の祈りが込められた伝統行事、日常生活の利便性や快適さを高める身の回りの工夫、そして食卓のおいしさを引き出すための丁寧な下ごしらえを組み合わせました。共通する「たあ」という響きが、四季折々の文化を感じる行事から、衣服や道具に宿る細やかな知恵、さらに日々の豊かな食生活まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)