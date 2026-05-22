扱いやすいサイズに走りの質感を極めた新世代コンパクトSUV

アウディ ジャパンは2026年5月19日、プレミアムコンパクトSUVおよびSUVクーペの新型「Q3」および「Q3スポーツバック」をフルモデルチェンジし、同日より発売しました。

Q3シリーズは、プレミアムコンパクトセグメントにおいて10年以上にわたり全世界で累計200万台以上を販売してきたベストセラーモデルです。日本市場においては2020年以来、約6年ぶりのフルモデルチェンジとなり、第3世代へと大きな進化を果たしました。

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エクステリアは、ワイド＆ローを強調した筋肉質なプロポーションが特徴です。八角形のシングルフレームグリルや、初代「クワトロ（quattro）」を彷彿とさせる力強いブリスターフェンダーが圧倒的な躍動感と立体感を表現しています。

ボディサイズは、先代モデルから全長・全幅をともに拡大。新型Q3が全長4530mm×全幅1860mm×全高1610mm、クーペSUVスタイルの新型Q3スポーツバックが全長4530mm×全幅1860mm×全高1570mmに設定されました。そのサイズは、トヨタ「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm）に近い感覚でありながら、全高は抑えられているため、都会的で引き締まった印象も与えます。

日本の都市部でも扱いやすい4.5m級のパッケージを維持しながら、居住性と積載性が大幅に向上しています。Q3スポーツバックでは、Aピラーから後方に向かって流れるルーフラインがQ3より低く抑えられ、スポーティな外観と優れた空力性能（Cd値0.30）を両立しています。

また、全モデルにレッドブレーキキャリパーが標準装備され、足元を引き締めています。

インテリアには、上位モデルで定評のある「デジタルステージ」をプレミアムコンパクトセグメントで初採用しました。11.9インチのバーチャルコックピットプラスと12.8インチのMMIタッチディスプレイを組み合わせた、曲線形状の「MMIパノラマディスプレイ」が、直感的で未来的なデジタル体験を提供します。

さらに大きなトピックとして、アウディブランドで初めてステアリングコラムにシフトセレクターを統合した「コラムシフター」を採用しました。右側のレバーでシフト操作を行うようにしたことで、センターコンソールの収納スペースが有効活用され、より快適で広々とした室内空間を実現しています。

実用面でも抜かりはなく、前後にスライド可能な可変性の高いリアシートを備え、荷室容量はQ3が最大1386リットル、Q3スポーツバックが最大1289リットルを確保しています。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒ガソリンターボ（最高出力150馬力・最大トルク250Nm）に気筒休止システム（cod）と加速をアシストするマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた前輪駆動（FWD）モデル、および2リッター直列4気筒ガソリンターボ（最高出力204馬力・最大トルク320Nm）に「quattro」四輪駆動システムを組み合わせたモデルの2種類を設定。

いずれもトランスミッションはスムーズな変速を可能にする7速Sトロニック（DCT）を組み合わせます。

足回りには、アウディのプレミアムコンパクトSUVとして初めて「2バルブ式電子制御ダンピングコントロールサスペンション」を導入。減衰力を緻密かつ瞬時に制御するこの技術は、同ブランドでは「e-tron GT」に続く2例目の高度なシャシ技術で、高い応答性と滑らかな乗り味を高い次元で両立させています。

ライティングテクノロジーも最先端を走り、2万5600個のマイクロLEDを搭載した「デジタルマトリクスLEDヘッドライト」を初搭載。路面に2本の光のラインを投影して車線中央の走行をアシストする機能や、外気温低下時に雪の結晶マークを投影する機能など、安全運転を支援する新たなコミュニケーション手段としても活用されます。

またリアには、アウディのコンパクトセグメント初となる「イルミネーテッドAudi rings（光る四輪マーク）」付きのLEDライトストリップが標準装備されました。

安全・運転支援システムも大幅に強化され、ドライバーが一度走行した駐車ルートを記憶して自動で駐車を再現する「パークアシストプロ」のメモリー機能や、前進時のルートを自動記録して後退をステアリング操作不要で支援するリバーシングアシスト機能が新たに備わっています。

価格（消費税込）は、Q3シリーズが550万円から607万円、Q3スポーツバックシリーズが571万円から628万円です。

なお、今回のフルモデルチェンジを記念し、特別限定色「マデイラブラウンマット」を纏った200台限定の「Q3スポーツバック matte edition」（778万円）や、導入特別仕様車の「launch edition」（636万円〜657万円）も同時に発売されています。