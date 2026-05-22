ハーランド、スルロット、ヌサら強力攻撃陣が揃い踏み！ ノルウェー代表が北中米W杯のメンバー26人を発表！
ノルウェーサッカー協会は現地５月21日、北中米ワールドカップに臨むノルウェー代表メンバー26人を発表した。
欧州予選を８戦全勝で首位通過し、28年ぶりのW杯出場を決めたノルウェー代表。ステーレ・ソルバッケン監督が率いるチームには、大黒柱のFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）をはじめ、攻撃の中心を担うFWアレクサンデル・スルロット（アトレティコ・マドリー）やFWアントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）らが順当に選ばれた。
メンバーは以下のとおりだ。
GK
エルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）
エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）
サンダー・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
DF
クリストファー・アジェー（ブレントフォード／イングランド）
レオ・エスティゴー（ジェノア／イタリア）
デイビッド・メラー・ウルフ（ウォルバー・ハンプトン／イングランド）
フレデリク・ビェルカン（ボデ／グリムト／ノルウェー）
マルクス・ペデルセン（トリノ／イタリア）
トルビョルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
ソンドレ・ラングオース（ダービー・カウンティ／イングランド）
ヘンリック・ファルチェナー（バイキングFK／ノルウェー）
ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）
MF
モーテン・ソーズビー（クレモネーゼ／イタリア）
パトリック・ベリ（ボデ／グリムト／ノルウェー）
サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
マーティン・ウーデゴー（アーセナル／イングランド）
フレドリック・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
クリスティアン・トルストベット（サッスオーロ／イタリア）
セロ・アースゴー（レンジャーズ／スコットランド）
アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ／ドイツ）
アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
オスカー・ボブ（フルアム／イングランド）
イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ／グリムト／ノルウェー）
FW
アレクサンデル・スルロット（アトレティコ・マドリー／スペイン）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）
ノルウェーは、北中米W杯でグループIに入り、イラク、セネガル、フランスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
欧州予選を８戦全勝で首位通過し、28年ぶりのW杯出場を決めたノルウェー代表。ステーレ・ソルバッケン監督が率いるチームには、大黒柱のFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）をはじめ、攻撃の中心を担うFWアレクサンデル・スルロット（アトレティコ・マドリー）やFWアントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）らが順当に選ばれた。
GK
エルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）
エギル・セルヴィク（ワトフォード／イングランド）
サンダー・タンヴィク（ハンブルガーSV／ドイツ）
DF
クリストファー・アジェー（ブレントフォード／イングランド）
レオ・エスティゴー（ジェノア／イタリア）
デイビッド・メラー・ウルフ（ウォルバー・ハンプトン／イングランド）
フレデリク・ビェルカン（ボデ／グリムト／ノルウェー）
マルクス・ペデルセン（トリノ／イタリア）
トルビョルン・ヘッゲム（ボローニャ／イタリア）
ソンドレ・ラングオース（ダービー・カウンティ／イングランド）
ヘンリック・ファルチェナー（バイキングFK／ノルウェー）
ユリアン・リエルソン（ドルトムント／ドイツ）
MF
モーテン・ソーズビー（クレモネーゼ／イタリア）
パトリック・ベリ（ボデ／グリムト／ノルウェー）
サンデル・ベルゲ（フラム／イングランド）
マーティン・ウーデゴー（アーセナル／イングランド）
フレドリック・アウルスネス（ベンフィカ／ポルトガル）
クリスティアン・トルストベット（サッスオーロ／イタリア）
セロ・アースゴー（レンジャーズ／スコットランド）
アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ／ドイツ）
アンドレアス・シェルデルップ（ベンフィカ／ポルトガル）
オスカー・ボブ（フルアム／イングランド）
イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ／グリムト／ノルウェー）
FW
アレクサンデル・スルロット（アトレティコ・マドリー／スペイン）
アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス／イングランド）
ノルウェーは、北中米W杯でグループIに入り、イラク、セネガル、フランスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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