元NMB48でモデルの上西怜（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。「乃木坂46梅澤美波さん卒業コンサート けいちゃんと一緒に行ってきました」と報告した。

姉恵と一緒に東京ドームへ。白の長袖ニットトップスにオフホワイトのワンピースコーデでツーショットなどをアップした。「とってもとってもお綺麗で梅澤さんが話す言葉一つ一つに重みと想い、そして愛を感じました。一曲一曲の表現が本当に素敵で、『わぁぁ』と声が漏れる瞬間がたくさん！ 愛がギュッと詰まった素敵すぎるライブでした！ ファンの皆さんとの一体感も凄すぎました！！！ 私は『三番目の風』の一体感に特に感動しました」と思いをつづり、「人生初東京ドーム！ 楽しかった」と梅澤の写真がデザインされたパンフレットを手に笑顔を見せるショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「白コーデめちゃくちゃ可愛い」「仲良し姉妹」「最強美人姉妹」「お二人とも美しい〜」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。今年4月には自身初のコスプレ写真集「#れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。