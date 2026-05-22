BTSが、米3大ポップス音楽賞の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」の舞台に立つ。20日にAMAは「BTSは、25日午後5時（現地時間）にMGMグランドガーデンアリーナで開催される授賞式に出席する。彼らが直接参加するのは、21年以降約5年ぶり」と発表した。

5年ぶりに訪れる「AMA」で、2度目の大賞受賞に挑戦する。21年には韓国の歌手として初めて「今年のアーティスト（Artist of the Year）」を受賞している。今回のこの部門にノミネートされた。バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガら、9人のアーティストと競合する。

他に「ベスト・メンズK−POPアーティスト」、5枚目正規アルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM」が「ソング・オブ・ザ・サマー」にノミネートされており、計3部門の候補に選ばれた。

韓国のテレビ局JTBCは22日「BTSはAMAで、グループとソロあわせて計12個のトロフィーを獲得した。18年に『フェイバリット・ソーシャル・アーティスト』で初受賞し、20年までの3年連続で同部門を制覇した。19年には『ツアー・オブ・ザ・イヤー』を受賞し、舞台界でも圧倒的な影響力を示した。21年には3冠に輝いた」と報じた。