バナナマン設楽＆乃木坂46OG、梅澤美波卒コンへ 集合写真に反響「すごいメンツや！」「なんて良い写真なんだ」
元乃木坂46の和田まあやが22日までに、自身のインスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された『梅澤美波卒業コンサート』で撮影された乃木坂46OG＆バナナマン・設楽統の集合ショットを公開した。
【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真
和田は「梅ちゃんの卒業コンサートに東京ドームへ行ってきました」と告げ、「余韻に浸って眠れないので…思い出写真を投稿したよ。たくさんの感謝と愛に溢れていて梅ちゃんらしいライブでした」と感想をコメント。
「感想がありすぎて、喋りたいこと書きたいことがたくさん。どこかで語らせてください（ほんと綺麗だったなぁ）」と続け、齋藤飛鳥、若月佑美、秋元真夏ら8人のOGメンバーと設楽のオフショットを公開した。
SNSでは「泣ける」「すごいメンツや！」「なんて良い写真なんだ」「こうしてOGとお兄ちゃん（設楽さん）が一緒に映ってる画像をしっかり見れて本当に嬉しい。梅がどれだけ先輩やお兄ちゃんに愛されてたか、伝わって来ます」「これが見たかった」「一緒に写ってるメンバーの組み合わせ珍し過ぎる〜」などの声が寄せられていた。
【写真】「すごいメンツ！」バナナマン設楽＆乃木坂46OGの集合写真
和田は「梅ちゃんの卒業コンサートに東京ドームへ行ってきました」と告げ、「余韻に浸って眠れないので…思い出写真を投稿したよ。たくさんの感謝と愛に溢れていて梅ちゃんらしいライブでした」と感想をコメント。
SNSでは「泣ける」「すごいメンツや！」「なんて良い写真なんだ」「こうしてOGとお兄ちゃん（設楽さん）が一緒に映ってる画像をしっかり見れて本当に嬉しい。梅がどれだけ先輩やお兄ちゃんに愛されてたか、伝わって来ます」「これが見たかった」「一緒に写ってるメンバーの組み合わせ珍し過ぎる〜」などの声が寄せられていた。