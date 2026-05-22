タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。プロ野球・ヤクルトの強さについて、解説したが、金曜レギュラーの長嶋一茂について「なんでクビにしないんですか」などと疑問をぶつけた。

この日は、プロ野球ペナントレースで下馬評を覆し首位を走るヤクルトを特集。ファンクラブ名誉会員第１号の出川がスタジオ生出演でその強さを解説した。

コーナー冒頭、羽鳥慎一アナが「良かった。一茂さん、日本にいるんで、直接会えて良かった」と言うと、出川は「勝手に休みますからね」と、ハワイへ行くため、たびたび番組を欠席する一茂をいじった。

そして「なんで勝手に休んでるのに出続けられるの？普通クビにしていいんですよ。だってこんな勝手に休んで自分の来たいときに…。そんなタレントいないですからね」と疑問をぶつけた。

羽鳥アナも「いないですね」と認め、出川は「なんでクビにしないんですか！」ともう一度質問。羽鳥アナが「なんでですか？」と聞くと、一茂は「だって、帰ってきたら席があるから」とコメント。出川は「かっこいい〜！」と絶叫していた。