お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）の生放送に遅刻するハプニングがあった。

番組冒頭、相方の小木博明（54）が「小木です、おぎはやぎです、以上です」と切り出し、放送作家の鈴木工務店氏が爆笑。小木は「心配しなくてもいいと思います。いません、矢作兼さん。兼さん、まだ来てないんですよ。おかしいよね。あんまりこのご時世、遅刻みたいなの、ないと思うんですけど。聞かないですよね、最近。余裕で遅刻して。反省してない感じで向かってるらしいですけど。俺は悪くねー的な。お子さんが小さいのもあって、一緒に寝落ちしたのかもしれないし」と状況を説明。その後、鈴木氏との2人でトークを展開した。

CM終了後、矢作が登場。矢作は「あの…もうちょっと早いけど梅雨入り宣言します」と切り出し、番組に合流。到着第一声は番組開始から18分後頃だった。矢作は「車でさ、ラジオ聴きながらね。ちゃんとJ−WAVEじゃなくてTBSラジオ聴きながら。やっぱAMってのは、途中ですごい聞こえなくなる」などと語り始めた。

その後、矢作は「寝起きだね」と遅刻の理由を告白。「すごかった。起きた時、（深夜）12時41分だったのか。時間見た時、すごかった。アレ〜？ と思って。あれ、なんだっけ。まず理解するまで時間かかって。もう1回寝ようかなと思って、意味分からないから。パッと見たら、LINEが入ってて」と説明。番組スタッフから連絡があったという。

「TBSにはお着きですか？ 入ってるのよ。そうだったんだ、今日ラジオだったんだ。ヤバい、今起きたと。（番組スタッフから）『小木さんは来てるんで、ゆっくり来てください』って」と語った上で「オッケー〜」と返信したと明かし、ラジオブース内は大爆笑だった。

矢作によると、子供の寝かしつけをした上でそのまま寝てしまったという。