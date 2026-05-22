グラビアアイドルちとせよしの（26）が21日、インスタグラムを更新。元HKT48で女優の田中美久（24）と一緒に過ごしたツーショットなどを投稿した。

「みくりんと」と題し、「キックボクシング行ってランチしてラジオ出演な1日でした 我ながらタフ〜 観覧来てくれたみんなありがとうね」と報告した。

「もうすっかり夏の装いです笑 可愛いセットアップ」とつづり、デコルテを大胆に露出した谷間がちらりとのぞくデザインのまっ赤なトップス姿を披露。ベージュ色の半袖ニットトップス姿の田中と並んで同じポーズをとったショットもアップした。

田中が「相変わらず美しいです」とメッセージを寄せたほか、ファンやフォロワーからも「人姉妹みたいで可愛すぎる」「仲良しだね」「みくりんとデート、羨ましい」「透き通るような素肌に眩しい笑顔が更に美しい」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い、キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。