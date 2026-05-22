『勇者エクスカイザー』SMPにメインの勇者ロボ「キングエクスカイザー」が登場
バンダイは、『勇者エクスカイザー』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー(1個入)」(8,998円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー(1個入)」(8,998円)
『勇者エクスカイザー』のメインの勇者ロボ「キングエクスカイザー」がSMPで立体化。
エクスカイザーは車からロボット形態に変形、そしてキングローダーと合体してキングエクスカイザーにフォームアップ。最大の特徴でもある「フォームアップ」を再現する。
劇中のプロポーションとアクション性を再現し、SMPシリーズの特徴でもある変形合体と可動の両立を実現。さらに付属する「アクションフレーム」を使用することで、さらに可動性をUPすることができる。
今後発売予定の「SMP勇者エクスカイザー」シリーズのアイテムとも連動。
(C)サンライズ
2026年10月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー(1個入)」(8,998円)
エクスカイザーは車からロボット形態に変形、そしてキングローダーと合体してキングエクスカイザーにフォームアップ。最大の特徴でもある「フォームアップ」を再現する。
劇中のプロポーションとアクション性を再現し、SMPシリーズの特徴でもある変形合体と可動の両立を実現。さらに付属する「アクションフレーム」を使用することで、さらに可動性をUPすることができる。
今後発売予定の「SMP勇者エクスカイザー」シリーズのアイテムとも連動。
(C)サンライズ