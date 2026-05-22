村上宗隆の本塁打量産で沸くホワイトソックスの３Ａシャーロット・ナイツで東北高から米国留学してプロ入りした西田陸浮内野手（２５）が高打率を残して注目されている。米大リーグ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、ホワイトソックス・ビート・ニュースレターのスコット・マーキン氏の記事の抜粋として、西田選手を大きく取り上げた。

２０２３年ホワイトソックスの１１巡目（全体３２９位）でプロ入りした西田は、今年４月に２Ａバーミングハム・バロンズからシャーロットに昇格すると初戦でいきなり本塁打を放った。その後、本塁打は出ていないものの２９試合に出場し打率３割５分５厘、出塁率・４６３。過去２シーズンマイナーで４０以上マークした盗塁も８個決めており、打率は３Ａのトップ争いを演じている。

ホワイトソックスのライアン・フラー打撃ディレクターは「彼はどんな手段を使ってでも一塁に出る方法を持っている。自分がどんな選手で、どうすればそこにたどり着けるかを理解している」と話す。

西田は実は「ワンハネ」という会社を持っている。同社の公式ページによると、この会社は「日本の才能に関心のあるコーチにオフシーズンのトレーニングスペースと人脈を提供する」ことを目的としている。西田はまた、野球選手だけでなくチアリーダーも支援しており、妻のリミさんは日本で「プロのチアリーダー」だった。西田さん以外にワンハネには３人の従業員がおり、西田は午前８時か９時に起床し、ナイツのクラブハウスが開くまで会社の仕事をしているという。

西田は「クラブハウスが開いたら、趣味（の野球）に集中します。シャーロットの街も野球も好きなんです。ここにいられて本当に嬉しいです」と答えている。

同選手は二塁を守ることを好むものの、外野３ポジションもこなしてきたユーティリティープレーヤー。「（本当は）ライトが好きなんです。ライトはセカンドベースの後ろにあるので」と笑う。

西田がメジャーリーグに昇格すれば高津臣吾、井口忠仁、福留孝介、村上宗隆に次いでホワイトソックス史上５人目んも日本出身選手となる。

◆西田 陸浮（にしだ・りくう）２００１年５月６日、大阪府生まれの２５歳。東北高から、米国のマウント・フッド・コミュニティ・カレッジに入学。その後オレゴン大に編入。２０２３年のＭＬＢドラフト会議でホワイトソックスの１１巡目（全体３２９位）で指名されプロ入り。右投げ左打ち、１６８センチ、６８キロ。