兵庫県たつの市の住宅で、母親と娘の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は司法解剖の結果から2人が何者かに殺害されたと断定し、5月20日、殺人容疑でたつの警察署に捜査本部を設置した。

兵庫県警本部（神戸市中央区）

遺体は、この家に住む母親（74）と、その次女（52）。



死因は母親が失血死、娘が出血性ショック死。2人の遺体の上半身や首には複数の刺し傷があった。いずれも首を多数刺されたのが致命傷となり、抵抗した「防御創」があった。また、次女よりも母親の方が多くの傷があったという。

母親は玄関付近で、次女は廊下でいずれもあお向けに倒れており、玄関の外にも血の跡が残っていた。単独犯か、複数人による犯行かも判明していない。



5月19日朝、母娘の知人を名乗る人物から「数日前から連絡が取れない」と最寄りの交番に通報があり、現場にたつの署員が訪れて遺体を発見した。その際、家の玄関は施錠されていなかった。



司法解剖の結果では、2人が殺害されたのは遺体が発見される6日前、5月13日ごろとみられるという。



母娘は2人で暮らしており、現場検証の結果、現金の入った財布やスマートフォンが自宅内に残っていたという。捜査本部は財布内の金額やスマートフォンの持ち主については明かしていない。