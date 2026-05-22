就寝1時間前にやるべき免疫力を上げる最強の睡眠法とは！？【免疫力の話】

就寝1時間前にやるべき免疫力を上げる最強の睡眠法とは

良質な眠りが免疫力を高める

「早寝早起き病知らず」ということわざがあるように、毎日規則正しい生活でしっかり睡眠をとることは、健康を維持するうえで欠かすことはできません。

なかには「４～５時間も眠れば十分だ」という方もいるかもしれませんが、１日の疲れを癒やして、翌日に持ち越さないためには、毎日７時間くらいの睡眠をとるように心がけましょう。

十分な睡眠が大切なもうひとつの理由は、睡眠中にさまざまなホルモンが分泌されるからです。なかでも「成長ホルモン」は、成長期における骨格や筋肉の発達を促すだけでなく、免疫機能を強化したり、傷ついた細胞の修復をしたり、と寝ている間に心身をメンテナンスする重要な役割も担っています。

成長ホルモンが活発に分泌されるのは、睡眠中でもとくに眠りの深い「ノンレム睡眠」と呼ばれるタイミング。

睡眠中はこの「ノンレム睡眠」と眠りの浅い「レム睡眠」を一定周期でくり返しているので、睡眠時間をしっかり確保することはもちろん、眠りの質をよくすることも免疫力アップには必要なのです。

寝る前のスマホやゲーム、強すぎる照明などは眠りの質を下げる原因になるので、就寝前の１時間はこれらをできるだけ控え、リラックスした気分で布団に入るようにしましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』