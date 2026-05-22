ドル円理論価格 1ドル＝158.51円（前日比+0.19円） ドル円理論価格 1ドル＝158.51円（前日比+0.19円）

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ドル円理論価格 1ドル＝158.51円（前日比+0.19円）



割高ゾーン：159.50より上

現値：158.99

割安ゾーン：157.52より下



過去5営業日の理論価格

2026/05/21 158.33

2026/05/20 158.19

2026/05/19 157.77

2026/05/18 157.28

2026/05/15 156.78



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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