日金銭は高い、配当増額を好感

日本金銭機械<6418.T>は高い。２１日取引終了後、２７年３月期の配当予想を４０円から４６円（前期４０円）に増額修正すると発表した。２９年３月期を最終年度とする中期経営計画に基づき、これまで連結配当性向「３０％以上」としていた配当方針を「５０％以上」に変更したため。これが好感されている。



なお、あわせて公表した同中計では主力のカジノ向け事業の安定収益を基盤に、金融・流通・交通市場向け事業を次なる収益の柱として確立する考えを示した。加えて、事業ポートフォリオや資本配分、人材、サステナビリティーの各領域を強化し、企業価値の最大化を図るとした。これら施策の実行により、最終年度に売上高４２０億円、営業利益４１億円を目指す構え。



出所：MINKABU PRESS