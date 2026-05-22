メディアリンクス<6659.T>が３日ぶりに急反発している。同社は２１日、ＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「ＩＷＡＮ」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表。これが材料視されているようだ。



今回の結果を受け、放送局や制作会社、コンテンツプロバイダーに対し、ＩＷＡＮを利用した信頼性の高い帯域確保型素材伝送ソリューションの提案を加速させる構え。将来的には多系統のメディア信号や大容量データの安定伝送を追求し、次世代ネットワーク「ＩＯＷＮ」の活用も視野に入れた高度な映像制作インフラの構築を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS