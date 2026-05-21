アディダス オリジナルス × アヴァヴァヴ新作発売　トラックジャケットが新フォルムに

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、「アヴァヴァヴ（AVAVAV）」とのコラボレーションによる2026年春夏コレクションを5月22日に発売する。クリエイティブディレクターのベアテ・カールソン（Beate Karlsson）が進化を目指したというコレクションで、クラシカルなシルエットを再構成したアパレル、アクセサリー、フットウェアを展開。アディダス公式オンラインショップ、CONFIRMEDアプリ、アディダスアプリ、一部直営店・取扱店で取り扱う。

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アパレルは、過去のコレクションのスポーティな要素を、遊び心を加えたプリントやモールド製法でアレンジ。フォルムにこだわったクロップド丈のトラックジャケット（4万1800円）やトラックパンツ（3万3000円）に加え、トラックジャケットのようなルックスのスキニーなベースレイヤー（1万9800円）、フェミニニティを探求しプロポーションを大胆にアレンジしたフード付きミニワンピース（2万9700円）などを揃える。

アクセサリーは、ロングソックス3足セット（9900円）のほか、スウェットバンドセット（8800円）、ダブルブリムデザインのキャップ（1万6500円）、レザー スポーツバッグ（5万8300円）を展開。今回のレザー スポーツバッグはこれまでで最大サイズとなる。

フットウェアは、2025年のコラボで登場した「ムーンラバー メガライド」の装飾を削ぎ落とし、無骨なシルエットに落とし込んだ「アヴァヴァヴ メガライド（AVAVAV Megaride）」が登場。キャンバス素材を使用したモデル（3万3000円）とスエード素材のモデル（3万3000円）の2型で、アヴァヴァヴを象徴するカットアウトケージングへのオマージュとして身体構造を思わせる形状の穴を開けたメッシュアッパーを搭載した。また、「モディファイド スーパースター（Modified SST）」は2バリエーションで再登場。折り畳めるほど柔らかなレザーアッパーの「ディコン スーパースター（Decon SST）」（4万1800円）と、フェイク ポニーヘア素材をアッパーに使用した「シェイブド スーパースター（Shaved SST）」（4万9500円）を用意する。

■取り扱い店舗

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