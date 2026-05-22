元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）と元テレビ朝日社員の玉川徹氏を比較した。

番組では、大谷が20日（日本時間21日）のパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場し、メジャー史上初めて投手による「プレーボール弾」を放ち、投げては5回3安打無失点で今季4勝目を挙げたことを伝えた。

大谷は試合後、「一番は先制点を投手としてあげないようにって気持ちで今日の試合は臨んでいたので、その前に点が入ったので、1番が良い仕事を最初にしてくれた感じかなと思います」とリードオフマンの大谷を自ら称えた。

一茂は、この大谷のコメントについて「客観視ができる、自分が俯瞰（ふかん）で見られる。これ玉川さんにないところだと思うんですよ。客観視できない。俯瞰視できない。玉川さんどうですか？玉川さん、よく大谷選手と自分を比較するじゃん」と玉川氏の“欠点”を指摘。

これに玉川氏が「誰かしゃべってたの」と聞こえなかったふりをすると、一茂は「今、あなたの話をしてたの。客観視できない、俯瞰視できない玉川さんどうですかって僕が振ったんです」と再度、言い放ったが、玉川氏は「長々しゃべるなぁと思って聞いてましたけどねえ」とあらためて聞こえていないことにしていた。