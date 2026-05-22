＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】細マッチョ力士への歓声が“一変”した衝撃結末

体重約2倍差の対決で、館内に悲鳴が飛び交う衝撃的な結末を迎えた。“細マッチョ”の人気力士への声援が一変する予想外の展開にファンからは「マジかw」「こうなるともう何もできない」と驚きの声が相次いだ。

三段目三枚目・山藤（出羽海）と三段目六枚目・相馬（二子山）の一番。山藤は身長177.5センチ、体重76.3キロのスリムな体型で人気の力士だ。対する相馬は身長179センチ、体重148.8キロの重量級で、両者の体重差は72.5キロと2倍近くにも及んだ。

立ち合いもろ手で当たった山藤。相馬に突き返されるも、左を差して下手を引き攻めていった。だが相馬は左四つで両まわしを深く掴み、土俵中央で力強く山藤を持ち上げると、そのまま土俵の外へと持ち運んで吊り出しを決めた。

人気の山藤がものの見事に、なすすべなく吊り出される衝撃的な光景に、それまで「やまとうー！」と応援していた黄色い声も一変、客席からは悲鳴や驚きの声が上がり、決着後もしばらくざわめいていた。敗れた山藤は4敗目を喫し、今場所負け越しが決まった。勝った相馬は3勝目を挙げた。

絵に描いたような吊り出しに、ABEMAの視聴者も「マジかw」「クレーン」「こうなるともう何もできない」「豪快に吊られて負けた」「吊り出しおったw」と騒然となっていた。(ABEMA／大相撲チャンネル)