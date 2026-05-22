◆園田競馬６日目（５月２２日）

《小牧 太》

２勝を挙げて７６勝。ピエナフェリーチェ（２Ｒ）で勝利を意識。「条件に恵まれた」（◎）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「前走は馬体が太かった。今回は良くなっている」（◎）。アクイール（１Ｒ）は「上位争いには加わりたい」（○）。

《田野 豊三》

１勝追加で５８勝。スマルト（７Ｒ）に力が入る。「勝って同条件だし、大外枠。チャンスはある」（◎）。ゴールデンスキーム（５Ｒ）も「クラスが下がっているだけに」（◎）ヒーローズ（４Ｒ）は「一度叩いてどこまで変わっているか」（○）。ヘルミオーネ（６Ｒ）も「距離がどうかだけ」（○）。トモジャイブ（９Ｒ）は「展開次第だが、大きく崩れることはない」（○）。

《杉浦 健太》

４０勝。サチノメグミ（４Ｒ）に気合。「うまく主導権を握ることができれば」（◎）。ホウオウヌーヴォー（１０Ｒ）は「前、前で運んでどこまで粘れるか」（○）。セイルオンセイラー（１１Ｒ）も「初距離に対応できるかがカギ。行き切ることができれば」（○）。アークリオーソ（１２Ｒ）は「ひとつでも上位を目指していきたい」（△）。

《小谷 哲平》

２６勝。おすすめはワンダーデュエル（１２Ｒ）で「外枠はいい。重たい馬場もこの馬には合うと思うし、今回からブリンカーを着用するので効果が出れば」（◎）。ジョイブラック（１Ｒ）は「前、前で運べたら変わってきそう」（○）。コイビトミサキ（５Ｒ）は「１２３０メートルがベスト。うまく流れに乗れたら」（○）。スカイピース（６Ｒ）も「３走ぶりの１２３０メートル戦。ハナを切ることができれば」（○）。レッドアクトゥール（９Ｒ）は「どこからでも競馬はできる。ただ、切れる脚はないので考えて乗りたい」（○）。ハイラブレジェンド（３Ｒ）は「気の悪い面があるので外枠で良かった」（△）。

《笹田 知宏》

２４勝。メイデンヘッド（１２Ｒ）に手応え。「前走の１２３０メートル戦は忙しすぎた。しまいはしっかりしているので展開ひとつ」（◎）。エクヴァータル（３Ｒ）は「最終追い切りの動きはよかった。地方特有の深い砂に対応できれば」（○）。ビップルーク（４Ｒ）も「じわじわ伸びてくるタイプなので展開の助けが必要」（○）。エイシンテムジン（１１Ｒ）は「初となる８２０メートル戦がどうか」（○）。

《大山 真吾》

１勝加算で２３勝。タガノハスビナー（１０Ｒ）に自信。「前走の内容がいい。引き続き楽しみ」（◎）。

《土方 颯太》

１７勝。期待のフォーウィンド（９Ｒ）は「相手はそろったが、自分のレースに徹したい」（◎）。ブリリアドロ（１０Ｒ）は「ハナにはこだわらず、展開をうまく見極めたい」（○）。

《川原 正一》

１７勝。ブルームワルツ（２Ｒ）に大駆けムード。「前走、見せ場があった。展開が向けば」（◎）。アシャカデュメ（８Ｒ）は「叩き２走目で」（◎）。スマートメイス（１１Ｒ）も「この相手でも十分にやれる。期待十分」（◎）。

《新庄 海誠》

１６勝。アグネスシュウ（８Ｒ）に前進を見込む。「３コーナーから４コーナーにかけてが課題。今回は早めに動いてみる」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触