いいのみーっけ！！【セリア】外出時に重宝しそうな「便利グッズ」って？

外出時には何かと荷物が増えがちで、整理が大変という人へ。【セリア】の「便利グッズ」が、そのお悩みを解消してくれるかも。今回ご紹介するのは、これからの季節は特に重宝しそうなドリンクボトル用のホルダーと、小物を収納できて推し活も捗りそうなミニケースです。いち早くゲットして、外出時の煩わしさから解放されませんか？

滑りにくいシリコーン素材のホルダー

マイボトルやペットボトル等を固定できる「ドリンクボトル用ストラップホルダー」。インスタグラマー@nanaironotobira2さんも「手で持たなくて済むのってありがたいですよね」とコメントしているように、手持ちのストラップと組み合わせれば、ボトルを斜め掛けして持ち歩ける便利グッズです。バッグも軽くなりつつ、喉が渇いた時にサッとボトルを手に取れるようになるところが魅力的。シリコーン素材で作られており、ボトルをしっかりホールドしてくれるはず。

チャーム感覚で使えそうな透明ミニケース

開けずに中身が分かるクリアな「PVCバッグポーチ」。@nanaironotobira2さんは「小物の持ち歩きにも」とコメントを添えつつ、ワイヤレスイヤホンを収納した様子を投稿。バッグの中で迷子になりがちな小物を入れて、持ち手にぶら下げておけば、便利に使えそう。スナップボタンで開閉でき、中身が飛び出しにくいところもポイント。ナスカンとキーリング付きで、チャーム感覚で取り付けられそうです。ミニフィギュアを入れたり、お気に入りのシールを貼ってデコレーションしても楽しそう。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino