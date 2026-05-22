２１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、首位・オリックスに０・５ゲーム差の２位と好調をキープしている西武について取り上げた。

防御率１２球団トップの西武について、ゲスト出演の野球評論家・松坂大輔氏は「今井（達也）投手が抜けたんですけど、投手陣が頑張ってトップです」と古巣の好調ぶりにニッコリ。

中でもリーグトップの１４セーブを挙げ守護神に定着したドラフト２位ルーキー・岩城颯空（はくあ）投手について聞かれると「タイミングが取りづらそうなフォーム。あと、キャンプの時に見ていてもスピードはそこまでではないんですけど、ボールの強さを感じるストレートだったんですよね」と解説。

「７割がストレートなんですけど、それだけ投げられるっていうのはコントロールの良さもあると思いますね」と続け、その存在について「監督、コーチは本当に助かってると思いますよ。平良（海馬）投手がクローザーから先発になったので、そこにすぐにハマってくれるピッチャーが出てきたのは本当に大きいと思います」と笑顔で話していた。