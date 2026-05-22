スタンフォード大・佐々木麟太郎（21）の渡米2年目のシーズンが修了した。

【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）

日本時間21日、米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）2回戦のマイアミ大戦（ノースカロライナ州シャーロット）に「1番・DH」で出場。4打数1安打で、チームは2−11で大敗した。

所属チームのシーズンが終了したため、昨秋のNPBドラフト会議で1位指名を受けたソフトバンクとの入団交渉が解禁となる。さらに7月には今年から指名対象になるMLBドラフトも控える。試合後、デビッド・エスカー監督とともに会見した佐々木は去就について「今ここで、はっきり言えることはない。家族とも話し合い、ある程度の方針を出していかないと」と話した。

米スポーツ専門局「ESPN」が19日に発表した今年のMLBドラフトランキングによれば、佐々木は指名候補155人中153位。ギリギリでランクインした。メジャー球団に評価されず、下位指名なら高額な契約金は見込めないだけに、果たして佐々木の決断は……。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは今春、ソフトバンクの城島CBOに独占インタビューを実施。なぜ佐々木を指名したのか。勝算はあるのか。入団後の展望などについても、「ポスティングをやらないとは言っていない」と、赤裸々に語ってくれた。●関連記事 【もっと読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1） では、それらについて詳しく報じている。