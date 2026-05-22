【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#66

【ツアー漫遊記】下部ツアー史上初の“河川敷大会”は想定外の満足度 ただ、唯一残念だったのは…

兵庫県のゴルフ場で練習生だった1995年。県内で開催された「フィリップモリスチャンピオンシップ」を現地で観戦しました。録画で見た最終日に優勝したのは田中秀道さん。身長は僕とほとんど同じ166センチと小柄ながら、右から大きく回すフックボールを武器にジャンボさんや尾崎直道さんを下しての初Vに感動。ファンになったと同時に、プロゴルフの世界に興味を持った日でもあります。

後に、藤田寛之さんの専属キャディーになり、試合で秀道さんと同組になることもありました。藤田さんが「こいつ秀道のファンなんだよ」と言ってくれたことが縁で、お話をするようになり、「いつかキャディーをしたいなあ」とずっと思っていました。

それが実現したのは16年前の下部ツアー。当時の秀道さんはイップスに苦しんでいました。

「悩んでいる人は多いけど、俺よりひどい人はいないよ」と苦笑いする秀道さんに無理やりお願いし、バッグを担ぎました。大会前「ボロボロだけど、それでもいいなら」と言ってた通りの内容でした。

そんな秀道さんに希望の光が見えたのは一昨年のこと。ある時「グニャグニャ」に軟らかいシャフトを使ったら自分の力ではなく、シャフトのしなりでヘッドが戻ってきてクラブが楽に振れたそうです。昔の感覚が徐々に戻り、段階的にシャフトの硬さもハードにして、代名詞だったあのフックボールが打てるようになったといいます。

「もう一度、どこかでキャディーをやらせてください」と懇願していたので、高知で行われるシニアツアーの新規大会「リョーマゴルフ日高村オープン」に秀道さんが出ると知って連絡すると「やってみるか」ということで、2回目のコンビがかないました。

この大会は各組に1人の女子プロが入ることは事前に知っていましたが、ペアリング表を見た瞬間、我が目を疑いました。

手嶋多一

藤田寛之

田中秀道

成田美寿々

藤田さんは、かつて15年間も担がせてもらった恩人。手嶋さんは福岡出身で同郷の藤田さんと仲が良く僕も昔からよく知っている先輩です。そして、この連載でも取り上げたことがある美寿々ちゃんも試合で何度もコンビを組んだことがある。僕と縁のある選手ばかりで、奇跡のペアリングです。

この大会で秀道さんは5アンダーの10位。イップスからの復活を間近で見られて感動しました。

イップスといえば、ツアー13勝の美寿々ちゃんも、スムーズにクラブが振れない悩みを抱えています。練習日に秀道さんに挨拶するため緊張しながら練習グリーンに来たので僕が紹介し、おせっかいとは知りつつ、秀道さんに美寿々ちゃんの現状を伝えました。

その後、2人きりで10分ぐらい話していましたから、おそらく何かしらのアドバイスはしてくれたと思います。美寿々ちゃんの復調のきっかけになればうれしいです。

（梅原敦／プロキャディー）