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■最多勝左腕・阿波野秀幸氏による「細腕奮闘記」（第55回=2022年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は本紙日刊ゲンダイで連載コラムを執筆する元横浜監督の権藤博氏について語られた最多勝左腕・阿波野秀幸氏による「細腕奮闘記」（第55回=2022年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「最初は敗戦処理からだからな」

巨人から横浜にトレードで移籍して迎えた1998年の沖縄・宜野湾キャンプ序盤。監督の権藤博さんは私にこう言った。

横浜は前年2位。監督が大矢明彦さんから権藤さんに代わって、今年こそ優勝するというムードだった。

権藤さんは私が近鉄時代にリーグ優勝したときの投手コーチ。いわば恩師だ。トレードも権藤さんと巨人の山室代表補佐との関係があって実現したと思う。

しかし、その前年の私は公式戦で打者ひとりを歩かせただけ。巨人で活躍したことが認められて移籍してきたわけではないだけに、本気で優勝を目指しているチームの中で優遇するわけにはいかないという思いが権藤さんにはあったはず。だからこそ敗戦処理から這い上がってこいと、ある程度、私に覚悟を決めさせる意図だと受け止めた。

横浜1年目は34歳になるシーズン。投手最年長だった。キャンプ初日からブルペンに入って投げ込むという立場ではない。第1クールは確か、遠投をしたと記憶している。そして最初にブルペンに入り、捕手を立たせたままの立ち投げをしようと思ったときのことだ。ブルペンにいた権藤さんは、私の球を受けようとしていたブルペン捕手からキャッチャーミットを借りると、「さあ、こい！」と構えたのだ。

権藤さんを相手にさすがに全力とはいかなかったけれども、気持ちを込めた立ち投げをしたことを鮮明に覚えている。

わずか3、4球だったが、権藤さんはよし、よしという感じでうなずいてくれた。

監督として私がどの程度の仕上がりなのか、実際に球を受けることで知りたかったのかもしれない。が、それ以上に、しっかり這い上がってこいよ、という権藤さんなりのメッセージだと思った。

権藤さんは私が初めてブルペンに入ったからといって、こちらに寄ってきて頑張れよなどと声を掛けるタイプではない。節目節目で、さりげなくメッセージを発信する人だ。

それでも初めての環境で、最初にだれが自分の投げるボールを捕球してくれるかというのは私の中で結構、重要な意味があった。

プロ入りした当時、近鉄のサイパンキャンプの初ブルペンで、当時の正捕手だった梨田昌孝さんが捕球してくれたことで、私のテンションは確実に上がった。

横浜に移籍して最初に投げたボールを、権藤さんが受け止めてくれたことで改めて気持ちは奮い立った。 （つづく）

▽あわの・ひでゆき 1964年7月28日、神奈川県生まれ。桜丘高、亜大を経て、86年のドラフト1位で巨人、大洋（現DeNA）を含めた3球団競合の末、近鉄に入団。87年、新人王、89年は19勝（8敗）、183奪三振で最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得。その後、巨人、横浜でプレー、通算75勝68敗5セーブ。引退後は巨人、横浜、住友金属鹿島、中日などでコーチを務めた。