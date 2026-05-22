＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】土俵際のうっちゃりで土俵下でひやり（実際の取組）

幕下力士が熱戦の末、もつれ合って土俵下へダイレクトに落下。“ドスン”と鈍い音が響き「危ない落ち方」「こわい」「無事でよかった」など驚きと心配、安堵の声が上がった。

幕下五十三枚目・清水海（境川）と三段目筆頭・隆志（阿武松）の一番。立ち合い当たってからのど輪で攻めた清水海。勢いよく前に出る隆志に対し、清水海は下がって応戦。その後、右を差して掬い投げに出る清水海と左上手を掴んだ隆志が、半身の体勢で投げを打ち合う展開となり、激しい攻防に客席からは「おお」と歓声が沸き起こった。

最後は清水海が土俵際まで追い詰めて寄り倒そうとしたところ、粘った隆志が右上手を掴んでうっちゃるように逆転の投げに出た。際どい決着だったが物言いはつかず、清水海が寄り倒しで勝って5勝目を挙げ、隆志は敗れて2敗目を喫した。

決着の際、両力士はもつれ合って土俵下に転落。清水海は激しく地面に激突し「ドスン」と鈍い音が館内に響いた。清水海は仰向け状態となったが、なんとか自ら起き上がると土俵の上へ。勝ち名乗りを受けると、苦悶の表情を浮かべながら後頭部を右手で押さえて気にしていた。

今場所では十日目の取組でも似たようなアクシデントが発生。幕下三十五枚目・夢之富士（伊勢ケ浜）が後頭部から土俵下に直撃して動けず、救急車で病院に搬送されていた。夢之富士は検査の結果、脳震盪と診断され、十二日目から休場。だが清水海は大事には至らなかったようで、転落後も自らの足で歩き、花道を下がっていった。

観戦のしやすさや神事という性格、また受け身を取れるようにといった理由から、一定の高さが設けられている土俵。ただし両国国技館では土俵まわりに怪我対策としてゴム系のクッション材が敷かれている。

とはいえ、勢いよく頭から転落する場面には視聴者もヒヤリとし、「あぶないがいっぱい」「危ない落ち方」「こわいうっちゃり」「呼吸止まるな」と驚きと心配の声が殺到。白熱した取組に「いい相撲だった見ごたえあった」「無事でよかった」と安堵するファンもいた。(ABEMA／大相撲チャンネル)