【アナグラムクイズ】解けると爽快！「ぶ う も ん と う」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は6文字。同じ文字が含まれている分、組み合わせのパターンが多くて少し難しいかも？ 1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！
ぶ う も ん と う
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
「羽毛布団」は、水鳥の羽毛を中綿に使った布団のこと。軽くて暖かく、寒い季節には欠かせないアイテムですね。一度使うとその快適さの虜になる方も多いのではないでしょうか。「うもう」と「ふとん」に分けて考えるとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は6文字。同じ文字が含まれている分、組み合わせのパターンが多くて少し難しいかも？ 1分以内を目標に、頭の体操として楽しんでみましょう！
問題：「ぶ う も ん と う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ぶ う も ん と う
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：うもうぶとん正解は「うもうぶとん」でした。
「羽毛布団」は、水鳥の羽毛を中綿に使った布団のこと。軽くて暖かく、寒い季節には欠かせないアイテムですね。一度使うとその快適さの虜になる方も多いのではないでしょうか。「うもう」と「ふとん」に分けて考えるとひらめきやすかったかもしれません。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)