「レベルがバグってる」佐久間大介、ラーメン二郎求め遠征へ？ 「理解の追いつかないパワーワード」
Snow Manの佐久間大介さんは5月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットに「さっくんが前橋に？」「久々の二郎かな？」といった声が寄せられています。
【写真】群馬でラーメン二郎を食べる佐久間大介
ファンからは「さっくんが前橋に？」「えー群馬にきてたんですねー」「久々の二郎かな？」「『胃に優しい二郎』という理解の追いつかないパワーワード」「胃に優しいのレベルがバグってる」「リフレッシュできてよかった」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】群馬でラーメン二郎を食べる佐久間大介
「胃に優しい二郎でめちゃ美味しかった！」佐久間さんは「少し前に、ラーメン二郎前橋千代田町店に行ってきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1、2枚目にラーメンの写真、3枚目に店前で撮影したセルフィーを載せています。佐久間さんは「超非乳化で、まじで胃に優しい二郎でめちゃ美味しかった！！！！」「また行きたい」とコメント。満足のいく遠征となったようです。
ラーメン二郎好きの佐久間さんラーメン二郎好きとして知られる佐久間さん。2025年12月27日にも「仕事終わりに駆けつけで、大学の親友誘ってラーメン二郎納めしてきた！！！」とつづり、ラーメンの写真を投稿していました。「いつもより油が少なめだったからサッパリ目にいただきました」とありますが、かなりジャンクに見えます。今後の投稿も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)