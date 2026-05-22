22日(金)の関東は、雨のやみ間はあってもすっきりせず、日中も弱い雨がぱらつく時間があるでしょう。また、気温は21日(木)よりもさらに低くなる見込みで、3月並みの肌寒さになる所もありそうです。

■活発な雨雲抜けるも…日中も降ったりやんだり？

22日(金)も関東では低い雲が垂れ込め、すっきりしない空が続いています。午前8時半現在、北部では雨のやんでいる所も多くなってきていますが、南部では弱い雨が降り続いている所が多く、千葉県などの一部で降り方が強まっています。

このあと、活発な雨雲は東海上へ抜ける見込みですが、関東では日中も弱い雨が降ったりやんだりしそうです。お出かけの際は降っていなくても雨具があると安心です。

■日中も気温上がらず21日(木)以上に肌寒く

この雨やヒンヤリとした北東風の影響で、22日(金)は21日(木)以上に気温の低くなる所が多くなりそうです。午前8時の気温は、前橋や熊谷で15.5℃、東京都心やさいたまで14.2℃などとなっていて、21日(木)の同じ時間と比べて大幅に低くなっています。このあと日中にかけても、気温はほとんど横ばいで推移するでしょう。

夕方以降はさらに気温が下がる見込みで、上着がないとかなり肌寒く感じられそうです。夏のような暑さから一転して肌寒い体感に変わっていますので、服装で上手に調節し、気温差による体調不良にお気を付けください。