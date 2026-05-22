生活保護を受給する母から「少し生活費を援助してほしい」と言われました。援助することで生活保護が減額されることはないでしょうか？

家族からの援助は生活保護で「収入」として扱われる

生活保護は、健康で文化的な生活を送るための、最低限の生活費に足りない分を国が補う制度です。そのため、受給者に収入がある場合は、その分を差し引いて支給額が決まります。

ここでいう収入には、働いて得た給料だけではなく、家族からの仕送りや援助も含まれます。例えば、毎月1万円を母親に渡している場合は、基本的に収入として認定され、生活保護費が同じ額だけ減額されることがあります。つまり、援助したお金がそのまま生活費の上乗せになるとは限りません。

ただし、だからといって援助が無意味になるわけではありません。生活保護費は毎月決まった日に支給されますが、急な出費があったときなど、必要なタイミングで家族が支えることで、一時的な生活の支えになる場合もあります。

親族からの仕送りや援助は、原則として収入認定の対象になります。一方で、援助の目的や性質によって取り扱いが異なる場合もあるため、事前にケースワーカーや福祉事務所へ相談することが重要です。



現物援助などは扱いが異なることもある

家族からの援助がすべて同じように扱われるわけではありません。援助の内容によっては、生活保護費への影響が小さい場合もあります。

例えば、現金を直接渡すのではなく、必要な物を購入して渡すケースです。食料品や日用品の差し入れなど、内容や性質によっては、収入認定の対象にならない場合があります。

また、病院への付き添いにかかる交通費や、家電の故障時の一時的な支援など、臨時的な援助は事情を考慮して判断されることもあります。ただし、「現金ではないから絶対に問題ない」とは言い切れません。高額な援助や継続的な支援は、実質的な収入とみなされる可能性があります。

特に注意したいのは、援助を隠してしまうことです。生活保護では収入申告が必要であり、未申告の援助が後から判明すると、返還を求められることがあります。場合によっては、不正受給と判断されるおそれもあります。

親を助けたいという善意であっても、制度上のルールを守ることが重要です。後からトラブルにならないよう、事前にケースワーカーへ相談しておくと安心でしょう。



無理のない範囲で支援方法を考えることが大切

親から援助を頼まれると、「できるだけ助けたい」と感じる人は多いでしょう。しかし、援助する側が無理をしてしまうと、自分自身の生活が苦しくなる可能性があります。

特に、住宅ローンや子どもの教育費などを抱えている世帯では、毎月の継続的な仕送りが大きな負担になることもあります。そのため、まずは自分の家計に無理がないかを確認することが大切です。

また、生活保護には医療費の負担軽減や家賃補助など、さまざまな支援があります。母親が現在どのような支援を受けているのかを確認すると、必要以上の援助を避けられる場合もあります。

援助をする場合は、「困ったときだけ一時的に支える」「食料品を届ける」など、続けやすい形を選ぶと負担を減らしやすくなります。



生活保護への影響が気になる場合は事前相談がおすすめ

生活保護を受給している母親へ金銭援助をすると、そのお金は収入として扱われ、生活保護費が減額される可能性があります。ただし、援助の内容や金額によって扱いは異なり、すべてが同じように判断されるわけではありません。

特に、援助の目的や内容によっては、事情を踏まえて判断される場合があります。そのため、「援助すると必ず損になる」と考える必要はないでしょう。

一方で、援助を申告しないままにすると、後から返還を求められるなどのトラブルにつながるおそれがあります。親子ともに安心して生活するためには、ケースワーカーへ事前に相談し、ルールを確認しながら支援することが大切です。

親を支えたい気持ちと、自分の生活のバランスを取りながら、無理のない形でサポートを考えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー