【牛角】ハッピーターンの味わいを焼肉で再現! ″魔法の粉″をかけてつけて楽しむ甘じょっぱメニューが登場
レインズインターナショナルが展開する牛角は5月25日、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを全国の牛角・牛角食べ放題専門店で発売する。
牛角×ハッピーターン
牛角公式キャラクター「うっしー」と、ハッピーターン公式キャラクター「ターン王子」
同企画では、亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの特長である"甘じょっぱさ"を焼肉メニューとして再現した。「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ308円)、「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)、「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)の3種の肉メニューに加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)をラインアップする。単品メニューでは気軽に試しやすいハーフサイズも用意。さらに、食べ放題の全コースでも注文できる。
左:「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ308円)/右:「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)
左:「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)/右:「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)
味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を"かけて、つけて"楽しめる点も特徴。パウダーのかかったお肉を焼き、さらに追いパウダーを"つけて"食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、"甘じょっぱくて止まらない"焼肉として、クセになる味わいが楽しめるという。
左:「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)/右:焼いた「ハッピートロ」にパウダーを
同メニューの提供期間は5月25日〜7月5日まで。無くなり次第終了となる。
牛角×ハッピーターン
牛角公式キャラクター「うっしー」と、ハッピーターン公式キャラクター「ターン王子」
同企画では、亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの特長である"甘じょっぱさ"を焼肉メニューとして再現した。「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ308円)、「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)、「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)の3種の肉メニューに加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)をラインアップする。単品メニューでは気軽に試しやすいハーフサイズも用意。さらに、食べ放題の全コースでも注文できる。
左:「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)/右:「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)
味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を"かけて、つけて"楽しめる点も特徴。パウダーのかかったお肉を焼き、さらに追いパウダーを"つけて"食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、"甘じょっぱくて止まらない"焼肉として、クセになる味わいが楽しめるという。
左:「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)/右:焼いた「ハッピートロ」にパウダーを
同メニューの提供期間は5月25日〜7月5日まで。無くなり次第終了となる。