レインズインターナショナルが展開する牛角は5月25日、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューを全国の牛角・牛角食べ放題専門店で発売する。

牛角×ハッピーターン

牛角公式キャラクター「うっしー」と、ハッピーターン公式キャラクター「ターン王子」

同企画では、亀田製菓監修のもと、ハッピーターンの特長である"甘じょっぱさ"を焼肉メニューとして再現した。「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ308円)、「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)、「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)の3種の肉メニューに加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)をラインアップする。単品メニューでは気軽に試しやすいハーフサイズも用意。さらに、食べ放題の全コースでも注文できる。

左:「ハッピー豚カルビ」(単品528円/ハーフ308円)/右:「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)

左:「ハッピーチキン」(単品528円/ハーフ308円)/右:「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(単品319円)

味の決め手となる「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を"かけて、つけて"楽しめる点も特徴。パウダーのかかったお肉を焼き、さらに追いパウダーを"つけて"食べることで、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、"甘じょっぱくて止まらない"焼肉として、クセになる味わいが楽しめるという。

左:「ハッピートロ」(単品638円/ハーフ385円)/右:焼いた「ハッピートロ」にパウダーを

同メニューの提供期間は5月25日〜7月5日まで。無くなり次第終了となる。