昨季まで巨人２軍監督、今季はオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）を務める桑田真澄氏（５８）が監督に就任した侍ジャパンＵ１２代表が、８月９〜１５日に中国・杭州市で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ―１２ アジア野球選手権」に出場する。代表の選手の審査、選考のため、動画応募による「侍ジャパン Ｕ―１２日本代表 全日本合同トライアウト〜デジタルチャレンジ〜」を今月３１日まで実施している。

桑田監督が率いるＵ１２は、全日本軟式野球連盟に登録している学童チームの子どもたちの可能性を出来るだけ多く見いだし、代表選手になれるチャンスを広げたいという思いから、デジタルチャレンジを実施中。自らのプレーを動画で撮影し、応募フォームに投稿してエントリーする。審査を通過した応募者は、２次選考会を経て代表選手に選出される予定となっている。

応募条件は、公益財団法人全日本軟式野球連盟に登録している学童野球チームに所属する日本国籍を有する１２歳以下の小学生で、以下の項目を１つ以上クリアしている選手。

〈１〉５０メートル走 ７・３秒以下

〈２〉球速 １０５キロ以上

〈３〉遠投 ７０メートル以上

〈４〉特筆すべき技能を持っていること（※平均打率５割以上や飛距離が突出しているなど）

応募方法は侍ジャパン公式サイト内「Ｕ―１２ デジタルチャレンジ特設ページ」へアクセス、応募フォームに必要事項を記載のうえ、動画をアップロードすることでエントリーが可能。応募期間は３１日午後１２時までとなっている。詳細は特設ページまで。