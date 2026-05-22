◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＧＭ付き特別アドバイザー・松井秀喜氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、ブルージェイズ戦が行われたヤンキースタジアムに姿をみせた。球団業務のためで、巨人の後輩にもあたるブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）との対面は実現しなかったが、岡本の活躍を「素晴らしいです」とたたえ、ヤンキースの勝利と岡本の快打を願った。

試合開始直前の午後７時に業務を終えた松井氏。岡本とは”ニアミス“になり、「会えなかったですね。もう試合始まっちゃうでしょ」とちょっぴり残念そうだった。ポスティングでメジャー挑戦した岡本の活躍については改めて「素晴らしいです」と太鼓判を押した。岡本は５月５日に１０号を放ったのを最後に１２試合アーチがなく、ヤンキース戦では前日２０日（同２１日）までの３試合で７三振とやや調子を落としている。

４月にニューヨーク郊外で野球教室を行った際には、「アドバイスはない。結果出すしかないんですよ。自分で見つけるしかないですからね。自分で日々改善しようと奮闘してるでしょうから。彼の場合、守備もいいし、そういう意味では、試合に出続けることが一番大切。出続ければ、自分なりの改善法が、おそらく出てくるんでしょうから」と語っていた松井氏。この日も、直接の激励はできなかったが、長い目で見守っている。

とはいえ、ヤンキースの要職を担う立場上、岡本が打って、ヤンキースが勝つのが理想的。「そうだね、それが一番いいですね」とニヤリ。「よろしく言っといて下さいね。クラブハウスに来たと伝えて下さい」と言い残して球場を後にした。

ブルージェイズの岡本は、この日のヤンキース戦に「４番・三塁」でスタメン出場。同カードの最終戦となるこの日は、１９７８年から球団で勤務するビジタークラブハウスのククーザ・マネージャーから、松井氏のサイン入りの背番号「５５」ピンストライプユニホームをプレゼントされた。松井氏の縁を感じてのヤンキース戦４連戦での最終戦。快音を響かせたい。