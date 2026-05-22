入居初日にこれをやらないと“数万円”の損!? 掃除のプロが教える「退去トラブル回避」と「汚さない一手間」とは
新生活や引っ越しのシーズン。荷物を運び込んでバタバタと生活を始める前に、ほんの少しの手間をかけるだけで、その後の掃除が格段にラクになる「予防掃除」のコツをご存知でしょうか。
掃除における最大の時短は、「汚れてから落とす」のではなく「汚れる前に防ぐ」ことです。後編となる今回は、西日本で2.7万件以上の清掃実績を持つ株式会社ダイキチにてマーケティング部に所属し、国家資格「ビルクリーニング技能士1級」を持つ清掃のプロフェッショナル・杉本絢哉さんに聞いた「入居初日にやっておくべき予防掃除」や「中古家電のリセット術」などについて解説します。
◆新生活・引っ越しシーズン必見！「入居初日」にやるべき予防掃除
新居で気持ちよく過ごすための「最初のひと手間」。荷物を運び込む前や、本格的に生活を始める前に、以下の場所をしっかり保護しておきましょう。
●お風呂の防カビ燻煙剤
お風呂場は、水を使う前（入居初日）に防カビ燻煙剤を使用し、天井に潜む原因菌をブロックしましょう。これだけで今後のカビ取りの手間を大きく減らせます。使用後は必ず換気を行い、ペットや小さなお子さんがいるご家庭は事前に成分をご確認ください。
●鏡のくもり止め（撥水・親水コート）
鏡の水垢は放っておくと、拭いただけでは落ちない硬いウロコ汚れに変化してしまいます。そのため、入居初日から汚れを防ぐコーティングが重要です。鏡の水分やホコリを拭き取った後、市販の「鏡用くもり止め剤」などをムラなく塗り広げて乾燥させるだけで、水滴が残りにくくなり、ウロコ汚れを防ぎやすくなります。
●脱衣所からお風呂場への境界線
脱衣所とお風呂場の境界線の隅（コーナー部分）は、ホコリや毛髪が非常に蓄積しやすく、カビも発生しやすい場所です。前編でも触れた「掃除用のマスキングテープ」をここにあらかじめ貼っておくのがおすすめ。汚れが目立ってきたら剥がして新しいものを貼るだけで、手軽に清潔な状態を保てます。
●冷蔵庫内の汚れ防止
冷蔵庫の野菜室の底には「新聞紙」を1枚敷いておきましょう。野菜から出る汁などの汚れを防ぎ、湿気も吸収してくれます。また、ドアのサイドポケットの底面に「シリコンシート」などを敷いておくと、調味料などの転倒防止になり、万が一液ダレしても掃除が簡単です。
◆賃貸物件の「退去時トラブル」を防ぐ最初のステップ
賃貸物件の場合、将来の退去時トラブルを防ぐために、入居時に行っておくべき大切なステップがあります。
●入居時の状態を「写真」に残す
入居した際に部屋全体をチェックし、最初からある傷や汚れ、塗装の剥がれなどを写真に撮って残しておきましょう。「ちょっとした傷だからいいか」と放置すると、退去時に自分の責任にされて修繕費を請求されるなど、不利になるケースがあります。最初の証拠写真は、自分を守る保険になります。
●「メラミンスポンジ」の多用に注意
前編でもお伝えしたとおり、トイレの便座など光沢のあるプラスチック部分へのメラミンスポンジの使用には注意が必要です。メラミンスポンジは細かい網目で汚れを「削り落とす」ヤスリのような仕組み。そのため、柔らかいプラスチックに使うと細かい傷がつき、表面が「つや消し状態」になってしまいます。これも退去時に原状回復を求められる原因になるため、使用場所はしっかり選びましょう。
◆中古家電をもらったら？リセット清掃＆予防術
新生活のタイミングで、中古家電を知り合いからもらう方も少なくないでしょう。パッと見は綺麗でも、内部の汚れが気になる場合は、使い始める前にしっかりリセットしておきましょう。
掃除における最大の時短は、「汚れてから落とす」のではなく「汚れる前に防ぐ」ことです。後編となる今回は、西日本で2.7万件以上の清掃実績を持つ株式会社ダイキチにてマーケティング部に所属し、国家資格「ビルクリーニング技能士1級」を持つ清掃のプロフェッショナル・杉本絢哉さんに聞いた「入居初日にやっておくべき予防掃除」や「中古家電のリセット術」などについて解説します。
◆新生活・引っ越しシーズン必見！「入居初日」にやるべき予防掃除
●お風呂の防カビ燻煙剤
お風呂場は、水を使う前（入居初日）に防カビ燻煙剤を使用し、天井に潜む原因菌をブロックしましょう。これだけで今後のカビ取りの手間を大きく減らせます。使用後は必ず換気を行い、ペットや小さなお子さんがいるご家庭は事前に成分をご確認ください。
●鏡のくもり止め（撥水・親水コート）
鏡の水垢は放っておくと、拭いただけでは落ちない硬いウロコ汚れに変化してしまいます。そのため、入居初日から汚れを防ぐコーティングが重要です。鏡の水分やホコリを拭き取った後、市販の「鏡用くもり止め剤」などをムラなく塗り広げて乾燥させるだけで、水滴が残りにくくなり、ウロコ汚れを防ぎやすくなります。
●脱衣所からお風呂場への境界線
脱衣所とお風呂場の境界線の隅（コーナー部分）は、ホコリや毛髪が非常に蓄積しやすく、カビも発生しやすい場所です。前編でも触れた「掃除用のマスキングテープ」をここにあらかじめ貼っておくのがおすすめ。汚れが目立ってきたら剥がして新しいものを貼るだけで、手軽に清潔な状態を保てます。
●冷蔵庫内の汚れ防止
冷蔵庫の野菜室の底には「新聞紙」を1枚敷いておきましょう。野菜から出る汁などの汚れを防ぎ、湿気も吸収してくれます。また、ドアのサイドポケットの底面に「シリコンシート」などを敷いておくと、調味料などの転倒防止になり、万が一液ダレしても掃除が簡単です。
◆賃貸物件の「退去時トラブル」を防ぐ最初のステップ
賃貸物件の場合、将来の退去時トラブルを防ぐために、入居時に行っておくべき大切なステップがあります。
●入居時の状態を「写真」に残す
入居した際に部屋全体をチェックし、最初からある傷や汚れ、塗装の剥がれなどを写真に撮って残しておきましょう。「ちょっとした傷だからいいか」と放置すると、退去時に自分の責任にされて修繕費を請求されるなど、不利になるケースがあります。最初の証拠写真は、自分を守る保険になります。
●「メラミンスポンジ」の多用に注意
前編でもお伝えしたとおり、トイレの便座など光沢のあるプラスチック部分へのメラミンスポンジの使用には注意が必要です。メラミンスポンジは細かい網目で汚れを「削り落とす」ヤスリのような仕組み。そのため、柔らかいプラスチックに使うと細かい傷がつき、表面が「つや消し状態」になってしまいます。これも退去時に原状回復を求められる原因になるため、使用場所はしっかり選びましょう。
◆中古家電をもらったら？リセット清掃＆予防術
新生活のタイミングで、中古家電を知り合いからもらう方も少なくないでしょう。パッと見は綺麗でも、内部の汚れが気になる場合は、使い始める前にしっかりリセットしておきましょう。