星野陸也が4打差16位発進 金子駆大30位、桂川有人72位
＜ソウダル・オープン 初日◇21日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。ザンダー・ロンバード（南アフリカ）が8アンダーで単独首位発進。ジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）が7アンダー・2位に続いている。
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日本勢は3人が出場。星野陸也が5バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位と4打差の4アンダー・16位タイで滑り出した。メジャー「全米プロ」から連戦となる金子駆大は5バーディ・2ボギーの「68」で3アンダー・30位タイ。桂川有人は2バーディ・1ボギーの「70」で1アンダー・72位タイにつけている。
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