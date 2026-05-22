榮倉奈々「家族で行ったら子どもたちが喜びそう」な場所について話す 夫は賀来賢人
俳優の榮倉奈々（38）が21日、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで行われた『ポムポムポーションCAFE』オープニングイベントに登場。「家族で行ったら子どもたちが喜びそう」な場所について話した。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
味の素AGFは「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
イベントでは、ポムポムプリンがコラボカフェの店長として登場し、“お客様第一号”として、榮倉を出迎えた。
小学生の頃からポムポムプリンが好きだという榮倉はこの会場について「たまらないです」と興奮した様子。「今、小学生にもすごく人気だし、家族で行ったら子どもたちが喜びそうだなと思った」と話した。
榮倉は2014年放送のドラマ『Nのために』（TBS系）での共演をきっかけに、俳優の賀来賢人（36）と16年8月7日に結婚。17年6月に第1子、21年2月に第2子が誕生している。
【写真】「結構早い！」ポムポムプリンの軽快な動きに驚いた様子を見せた榮倉奈々
味の素AGFは「ブレンディ」ポーションと、今年でデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンのコラボレーションカフェ『ポムポムポーションCAFE』を21日から24日まで、東京・六本木のヒルズカフェ／スペースで開催する。
小学生の頃からポムポムプリンが好きだという榮倉はこの会場について「たまらないです」と興奮した様子。「今、小学生にもすごく人気だし、家族で行ったら子どもたちが喜びそうだなと思った」と話した。
榮倉は2014年放送のドラマ『Nのために』（TBS系）での共演をきっかけに、俳優の賀来賢人（36）と16年8月7日に結婚。17年6月に第1子、21年2月に第2子が誕生している。