マツコ・デラックス、学生の頃から“そればかり”食べていたもの明かす。恋愛に例えて思いも熱弁

本日5月22日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「餃子に負けない！美味しすぎるシュウマイ」第3弾が放送される。

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以前に番組で取り上げて以降、全国にはシュウマイをメインに出すお店が激増。岩崎う大（かもめんたる）と岡部大（ハナコ）が、東京近郊の美味しい店を調査する。

東京・西尾久の町中華では、皮が超なめらかなトゥルトゥルシュウマイが登場。他の店との違いが分からないという店主に作り方を見せてもらうと、驚きの違いが発覚する。

東京・入谷にある王道町中華では、こだわりの海老入りシュウマイを自家製醤油で味わう。

さらに、埼玉県・西川口の中華店では、焼きシュウマイを堪能。店主の祖先が歴史的偉人であることが分かる。

トークでは、「ついしてしまう素振りはありますか？」というメールから”傘を使った素振り”の話に。

マツコ・デラックスが「素振りはしないけどアーティストの傘を使った振り付けは真似しちゃう」と話す一方、久保田直子アナウンサーは「傘でゴルフの練習をします」とパターの素振りを披露。今までにない素振りに、マツコと有吉弘行は騒然となる。

そこから女性ゴルファーの服装の話題になるが、令和のアイドル衣装についてマツコが物申す展開に。

また、連続で食べてしまうものについても考える。有吉が「学生の頃は同じものを毎日食べた」と振り返ると、学生の頃からブリトーばかり食べていたマツコは、初めての恋愛に例えてブリトーへの思いを熱弁する。