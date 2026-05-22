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【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。本作を描いた理由や裏話などについて、のぞみわたる(@nozomiwataru)さんにインタビューした。
作者ののぞみわたるさんに、漫画に登場するギャグのアイデアがどのように生まれるのか聞くと、「入浴中や自転車を漕いでいるときなど、ふとした瞬間に思いつくことがほとんどですね」と話してくれた。ひとつアイデアが浮かぶと、そこから芋づる式に別のネタが思い浮かぶことも多いそうで、そのたびにスマホへメモを残しているという。
また、「アイデアの種を集められるだけ集めて、あとは脳が勝手に組み立ててくれるのを待つ感じ」とも語っており、普段からギャグに限らず、さまざまなコンテンツに触れることを意識しているそう。「三度の飯よりギャグが好きです」と語るほどのお笑い好きで、普段読む漫画もギャグ漫画が中心。YouTubeでも芸人のコント動画をよく観ているそうで、「常に笑いに飢えています(笑)」と笑いながら明かしてくれた。
また、体型いじりのネタがセンシティブになり得る点については、「仲のいい友達同士のじゃれ合いという形にすることで、やわらかく伝わるようにしています」と説明する一方で、「描いた当初はそこまで深く考えてなかったかもしれませんが(笑)」と茶目っ気たっぷりに振り返るのぞみわたるさんだ。
今後については、「これからもたくさんのおもしろい漫画を描いていきたいです。アイデアだけは無限に湧いてくるので、あとはそれをどれだけイメージ通りに表現できるかですね」と意欲を見せてくれた。
オチのある4コマをサクッと読める手軽さも魅力のひとつ。日常のちょっとしたスキマ時間にクスッと笑いたい人は、「のぞみわたるのギャグ漫画」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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