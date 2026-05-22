『ONE PIECE』NBAスペシャルコラボ！ユニフォームを着た「シャンクス(CHICAGO BULLS)」が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SHANKS CHICAGO BULLS」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SHANKS CHICAGO BULLS」(14,300円)
『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ始動！ユニフォームを着た「シャンクス」のフィギュアが登場する。
キービジュアルからそのまま飛び出してきたような迫力の造形で「MASTER STARS PIECE」シリーズのフィギュアがラインナップ。第二弾は「シャンクス(CHICAGO BULLS)」が登場。さらに6体のキャラクターも続々展開予定となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.
2026年11月発送予定「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE SHANKS CHICAGO BULLS」(14,300円)
キービジュアルからそのまま飛び出してきたような迫力の造形で「MASTER STARS PIECE」シリーズのフィギュアがラインナップ。第二弾は「シャンクス(CHICAGO BULLS)」が登場。さらに6体のキャラクターも続々展開予定となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.