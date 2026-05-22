くつろぐ先住猫さんをカゴの中から愛らしくロックオンしていた子猫さん、突然スイッチが入ってダッシュで挑みかかり……？子猫と先住猫のやり取りを収めたリール動画は、記事執筆時点で35.1万回以上も再生されており、「どっちもカワイイ」との声があがりました。

【動画：子猫から全力の『顔面パンチ』をもらった先住猫→飼い主のほうを向いて…笑ってしまうやり取り】

てんころちゃんとルーシィちゃんの出会い

Instagramアカウント『Miki Toyama』に投稿されたのは、記事執筆時点で6歳を迎えた「ルーシィ」ちゃんと、先住猫「てんころ」ちゃんとの微笑ましくも激しいやり取りです。

くつろいでいたてんころちゃんの目の前のカゴには、子猫時代のルーシィちゃんが入っていたといいます。カゴの中からてんころちゃんを見つめる姿は、あどけなさと可愛さが爆発しています。

そんなルーシィちゃんは、思いもよらない行動を見せたそうです。

顔面パンチに困惑顔のてんころちゃん

実は、カゴの中で外にいるてんころちゃんを見つめていたのはロックオンしたからだったよう。突然、「かかってこい！おりゃー」とばかりに、大はしゃぎで挑みかかったのだそうです。

ひっくり返ったり、てんころちゃんの顔面に思いっきりパンチを浴びせるなど、見た目によらず破天荒ぶりを見せていたといいます。

あまりの暴れっぷりに、てんころちゃんは画面外の飼い主さんに「やり過ぎじゃない…？」と困惑しているような表情を向けたのでした。

楽しい日々は永遠に

微笑ましくも激しいバトルを繰り広げた2匹。その後、てんころちゃんは虹の橋へとお引越ししてしまいましたが、ルーシィちゃんを見守ってくれていることでしょう。

投稿には、「てんころの振り返った顔がなんとも言えない」「お母さんに訴えてる顔がかわいいですね～」「パンチに耐えてるのも可愛い～」「猫パンチする子猫可愛い過ぎる」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『Miki Toyama』では、ルーシィちゃんと同居猫の「らんまる」ちゃんの賑やかな日常を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『Miki Toyama』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。