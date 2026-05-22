飼い主さんに向かって、何かを訴えるように鳴き始めた子猫ちゃん。あまりにも可愛い姿に悶絶する人が続出しています。

子猫ちゃんが全力で鳴く光景は82万回再生の人気を集め、「可愛いしかない」「おかぁさぁんと聞こえます。可愛いぃッッ」「この声を聞いて、ウチのニャンコが心配して駆け寄って来ました」「こりゃたまらん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家に迎えて『3日目の子猫』→様子を見にいってみたら…何でもしてあげたくなる『愛おしい瞬間』】

迎えて3日目の子猫ちゃん

Instagramアカウント『ぽて日記』に投稿されたのは、スコティッシュフォールド「ぽて」くんの姿。ぽてぽて動くところから「ぽて」と名付けられたというぽてくん。生後約3ヶ月の子猫ちゃんです。

ぽてくんをお家に迎えて3日目。飼い主さんがケージを見に行くと、ぽてくんが全身で何かを訴えるように鳴いたのだとか。

訴えかけるように鳴き始め…

子猫ちゃん特有の高い声で、体を震わせて「うなーーん」と鳴いたというぽてくん。小さな口をめいっぱい開けて、飼い主さんに何かを伝えようとしているようです。訴えかけるように鳴く姿が可愛すぎます。

「遊んでー」なのか「ママに会いたいー」なのか、ぽてくんの言いたかったことは分からなかったそうですが、「全身で鳴いてる。可愛い」と飼い主さんはメロメロになってしまったそう。こんなふうに鳴かれたら、何でも言うことを聞いてあげたくなってしまいそう。

いっぱい甘えて大きくなってね

ぽてくんが再び、「うんなーーーん」と鳴いたといいます。さっきよりも少し長めに、やはり何かを訴えかけるように鳴いたというぽてくん。つぶらな瞳と切実な声に、「どうしたの？いっぱい甘えて良いんだよ」と声を掛けたくなります。

その後、まだぎこちない手つきで顔を洗ったというぽてくん。1つ1つの動作がまだまだ幼く、飼い主さんはそんなぽてくんをつい甘やかしてしまうのだとか。これからのぽてくんの1日1日の成長が、楽しみで仕方ない飼い主さんなのでした。

ぽてくんが全身を使って鳴くキュートすぎる姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「ここ、気に入ったニャ、幸せになるニャ…と仔猫語で言うてる…」「くっそーーーーー！！！かわいいぜーーーー！！！！」「鳴き声♡可愛すぎて滅」「ぬ、ぬいぐるみ？」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ぽて日記』には、スコティッシュフォールド「ぽて」くんの日々の成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ぽて日記』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。