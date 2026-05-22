映画『マンダロリアン』にファン待望の“幻の機体”が登場 ジョン・ファヴロー監督が明かす「大半の人は気付かないかも」
シリーズ7年ぶりの劇場公開作品となる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が公開。ドラマシリーズで製作総指揮を務め、本作でメガホンを取ったジョン・ファヴロー監督がインタビューに応じ、劇中にファン待望の“幻の機体”が登場していることを明かした。（※以下、内容に触れています。ご了承の上、お読みください）
【写真】二人ともかわいい グローグーを見つめるジョン・ファヴロー監督
■ジョージ・ルーカスに許可を取って
予習いらずで『スター・ウォーズ』シリーズ初心者でも楽しめるように作られた本作。その一方で、長年のファンへの目配せも忘れておらず、ファンが思わずニヤリとするイースターエッグが随所に散りばめられている。
中でもドラマシリーズからおなじみなのが、エピソード監督陣のカメオ出演。デイヴ・フィローニやリック・ファミュイワ、デボラ・チョウ、リー・アイザック・チョンら、物語をつないできた面々が、マンダロリアン／ディン・ジャリンとグローグーの冒険を見守るように参加する。
ファヴローは監督陣のカメオ出演について「ドラマの中で始めたことなのですが、今回また彼らに戻ってきてもらいました」とコメント。
カメオ出演が決まる経緯について聞くと、「その場にいた人ややりたい人には誰でも声をかけています。ほとんどの人はカメラに映るのを好まないんですけど（笑）、出演してくれました。彼らの演技のスタイルは、昔の映画の俳優みたいな感じがするんです。洗練された役者という感じではなく、その世界に本当に生きている人のように見える。ファンにとっても、監督陣のそういう姿を見るのは楽しいんじゃないかと思います」と語る。
さらに驚くことに、カメオ出演のシーンでファンの間で有名な“幻の機体”を撮影に使ったとファヴロー。
「これはかなりオタク寄りな『スター・ウォーズ』話なんですけど、Yウィングには『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』が制作される前の70年代に作られた試作モデルがありました。『こうやってYウィングを作りましょう』という見本のようなものです。その後、撮影段階で新しいモデルが作られて、その試作機は結局一度も撮影で使われなかった。ファンたちは、その機体を“レッド・ジャマー”と呼んでいます」
「僕たちはスカイウォーカーランチ（ルーカスフィルム本社が入るスタジオ）のアーカイブに保管されていた“レッド・ジャマー”を見つけて、ジョージ・ルーカスに使用許可を取り、古い機体を持ち出して、史上初の撮影を行ったんです」と50年以上の時を経て、幻の機体にスポットライトを当てたと告白。
続けて「あまりネタバレはできませんが、物語の重要な宇宙船として登場し、それをチョンが操縦しています。なので彼は“初めて映像化された伝説の機体に乗った人物”として、『スター・ウォーズ』界隈でかなり特別な存在になると思います」と語る。
『スター・ウォーズ』初心者でも見やすい構成とストーリーながら、長年シリーズを支えたファンたちへのサプライズもたくさん用意している本作。ファヴローは「こういった細かい演出をたくさん散りばめました。なぜならファンにとって、それは“希少な食材を使った料理”のようなものだからです。本当にごく一部の人しか気付かないような、とてもレアな要素です。僕たちはオタクだから大好きだけど、大半の人は多分気付かないかもしれません」と料理好きならではの例えも交えながらマニアックな演出を多数仕込んでいることを明かす。
本作の公開前に配信スタートしたサウンドトラックには「レッド・ジャマー」と題された楽曲があり、勘付いたファンたちもいたかもしれない。鑑賞する際は、ファヴローたち制作陣の『スター・ウォーズ』愛によって日の目を浴びた幻の機体をぜひ見つけてみてほしい。
ちなみに『アイアンマン』シリーズなどでハッピー・ホーガンを演じたり、『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』（2014）で製作・監督・脚本・主演4役を務めたりと、俳優としての一面も持つファヴローは、『スター・ウォーズ』シリーズに出演する気満々。「出演を待っているんです、実は。良い役を演じたいですからね。ジェダイかなにかをやってみたいです」と笑いながら語った。（取材・文：阿部桜子）
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は公開中。
【写真】二人ともかわいい グローグーを見つめるジョン・ファヴロー監督
■ジョージ・ルーカスに許可を取って
予習いらずで『スター・ウォーズ』シリーズ初心者でも楽しめるように作られた本作。その一方で、長年のファンへの目配せも忘れておらず、ファンが思わずニヤリとするイースターエッグが随所に散りばめられている。
ファヴローは監督陣のカメオ出演について「ドラマの中で始めたことなのですが、今回また彼らに戻ってきてもらいました」とコメント。
カメオ出演が決まる経緯について聞くと、「その場にいた人ややりたい人には誰でも声をかけています。ほとんどの人はカメラに映るのを好まないんですけど（笑）、出演してくれました。彼らの演技のスタイルは、昔の映画の俳優みたいな感じがするんです。洗練された役者という感じではなく、その世界に本当に生きている人のように見える。ファンにとっても、監督陣のそういう姿を見るのは楽しいんじゃないかと思います」と語る。
さらに驚くことに、カメオ出演のシーンでファンの間で有名な“幻の機体”を撮影に使ったとファヴロー。
「これはかなりオタク寄りな『スター・ウォーズ』話なんですけど、Yウィングには『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』が制作される前の70年代に作られた試作モデルがありました。『こうやってYウィングを作りましょう』という見本のようなものです。その後、撮影段階で新しいモデルが作られて、その試作機は結局一度も撮影で使われなかった。ファンたちは、その機体を“レッド・ジャマー”と呼んでいます」
「僕たちはスカイウォーカーランチ（ルーカスフィルム本社が入るスタジオ）のアーカイブに保管されていた“レッド・ジャマー”を見つけて、ジョージ・ルーカスに使用許可を取り、古い機体を持ち出して、史上初の撮影を行ったんです」と50年以上の時を経て、幻の機体にスポットライトを当てたと告白。
続けて「あまりネタバレはできませんが、物語の重要な宇宙船として登場し、それをチョンが操縦しています。なので彼は“初めて映像化された伝説の機体に乗った人物”として、『スター・ウォーズ』界隈でかなり特別な存在になると思います」と語る。
『スター・ウォーズ』初心者でも見やすい構成とストーリーながら、長年シリーズを支えたファンたちへのサプライズもたくさん用意している本作。ファヴローは「こういった細かい演出をたくさん散りばめました。なぜならファンにとって、それは“希少な食材を使った料理”のようなものだからです。本当にごく一部の人しか気付かないような、とてもレアな要素です。僕たちはオタクだから大好きだけど、大半の人は多分気付かないかもしれません」と料理好きならではの例えも交えながらマニアックな演出を多数仕込んでいることを明かす。
本作の公開前に配信スタートしたサウンドトラックには「レッド・ジャマー」と題された楽曲があり、勘付いたファンたちもいたかもしれない。鑑賞する際は、ファヴローたち制作陣の『スター・ウォーズ』愛によって日の目を浴びた幻の機体をぜひ見つけてみてほしい。
ちなみに『アイアンマン』シリーズなどでハッピー・ホーガンを演じたり、『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』（2014）で製作・監督・脚本・主演4役を務めたりと、俳優としての一面も持つファヴローは、『スター・ウォーズ』シリーズに出演する気満々。「出演を待っているんです、実は。良い役を演じたいですからね。ジェダイかなにかをやってみたいです」と笑いながら語った。（取材・文：阿部桜子）
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は公開中。