最強ハンドで勝負を制した直後、視聴者の視線をさらったのは美しすぎる横顔だった。

【映像】元ミスコン美女、勝利後の“美しすぎる横顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子がポーカー最強のスターティングハンド「AA」で勝利し、勝負後に見せた表情でもファンを沸かせた。

予選テーブルCも中盤戦に入り、各選手のチップ状況にも差が出始めたこの場面。廣井はボタンからスペードとダイヤの「AA」で3000点にレイズした。最初から大チャンスの手が入ると、実況のテツヤは「“プレミア顔面偏差値”炸裂！」と、その存在感も含めて声を弾ませた。

羽田千夏はハートとクラブの「44」予選Aで最下位になりこの卓で1位が絶対条件の羽田は勝負を決めにいくようにオールインを選択した。解説のAmuは「おお、いった！」と驚き、テツヤも「オールインが入った！飛んでナッツにいる冬の虫となってしまったうだちー！」と絶叫。羽田はお守りを持ち出し、祈るようなポーズで勝負の行方を見守った。

「AA」は最初に配られる2枚のカードとしては最強。羽田の「44」もペアだが、この時点では廣井がかなり有利な状況だった。ポーカーは最後まで何が起きるか分からないゲーム。場に出る5枚のカード次第で、形勢が変わる可能性もある。

フロップはクラブの「J」、スペードの「7」、スペードの「6」。続くターンはクラブの「8」で、羽田にはストレートを狙えるガットショットの形が残った。必要なカードがくれば勝負はひっくり返るだけに、緊張感はさらに高まった。しかし、最後に出たリバーはハートの「Q」。羽田の逆転はならず、廣井の「AA」がそのまま勝利を収めた。

勝負を制した廣井は、口元に小さく笑みを浮かべる落ち着いたリアクション。その一瞬の横顔があまりにも絵になっており、強すぎる手札と美しすぎる表情が画面に残った。ファンからも「横顔美人」「ほんのり笑顔の廣井さん」と声が寄せられた。

最強ハンドでしっかり勝ち切り、勝利後の表情まで見せ場に変える廣井。カードの行方を追っていた視聴者の目を、最後はその横顔がさらっていった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）