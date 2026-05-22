アメリカの日本食店が見た“日米客の意外な差”。本物の和食に「自分の知っているものと違う」と驚くアメリカ人客も
「日本人は物静かに食べ、アメリカ人は店員を質問攻めにする」――アメリカで暮らしていると、レストランでの日米の違いを実感する場面は少なくない。実際、日本人客とアメリカ人客では、振る舞いにかなり違いがある。
ワシントンD.C.とその近郊の日本人は、ニューヨークやロサンゼルスに比べるとかなり少ない。日本食レストランもそれほど多くない。
もっとも近年は、アメリカでの日本食人気の高まりを背景に、居酒屋やラーメン店も増えてきた。一方で、「あれ？」と思わせる味やメニューを出す“アメリカ流にアレンジされた和食店”が少なくないのも実情だ。
そんなD.C.で、本格的な和食を提供すると評判なのが、「コウ ジャパニーズ ダイニング」。オーナー、シェフが共に日本人で、家族経営。日本大使館関係者や在住日本人、日本で暮らした経験のあるアメリカ人も足を運ぶ人気店だ。
今回は、接客担当、シェフ、オーナーに、日本人客とアメリカ人客の違いについて話を聞いた。
◆“空気を読む”日本式接客を意識
まず接客担当のカーラさんに話を聞いた。
「コウ ジャパニーズ ダイニング」で働き始めておよそ2年。現在は店で最も長く働く接客スタッフとして店を支えている。立命館大学とアメリカン大学の共同学位プログラムの一環で、京都に2年間留学した後、アメリカへ戻ってきたという。
日本に興味を持ったきっかけを聞くと、「少し恥ずかしいのですが」と前置きしつつ、アニメの影響が大きかったと語る。
「『プリキュア』とか『アイカツ！』みたいな作品が好きでした」
カーラさんは、日本人客とアメリカ人客で“距離感”を変えている。
日本人客とは会話することもあるが、自分から積極的に話しかけることは少ない。むしろ、相手から話しかけられたり、「今なら話しても大丈夫そう」と感じた時に声をかけるという。
「日本に2年間住んでいた経験が、接客にも役立っています。日本では“空気を読む”ことや、“相手の反応を見る”ことがとても大事なので、それは特に意識しています」
一方、アメリカ人客は質問が多いという。カーラさん自身も、「これは本当におすすめです」と、丁寧に説明するようにしているそうだ。
「『これが和食の味ですよ』と伝えると、アメリカ人のお客さんは安心するんです」
カーラさんによると、アメリカ人客は大きく2タイプに分かれる。
1つ目は、アメリカ風にアレンジされた日本食に慣れている層だ。彼らは「え？ これが和食？」と警戒気味で、矢継ぎ早に質問してくることもある。
ただ、実際に食べてみると、「すごく美味しい」と驚く人もいれば、「これは違う」と不満を口にする人もいるという。
「アメリカ風の寿司に慣れている人は、『この寿司は違う』『正しい作り方じゃない』と言うこともあります。アメリカでは、“日本食とはこういうもの”というイメージがすでに出来上がっているんです」
一方で、日本で暮らした経験のあるアメリカ人客は、むしろ伝統的な料理を好む傾向があるという。
揚げ出し豆腐や卵焼きは特に人気メニューだそうだ。
◆日本人は“いつものメニュー”を頼む
日本人オーナーのミキさんとアメリカ人の夫、その息子2人も店を支えている。長男のクリスさんは、バーテンダーを務めるほか、大学で学んだ経験を生かしてマーケティングも担当している。
クリスさんは、日本人客とアメリカ人客の間には「かなり違いがある」と話す。
「日本人客は、静かで落ち着いた空間を好む傾向があります。一方、アメリカ人客は、周囲に人がいて、会話が聞こえてくるような賑やかな雰囲気を楽しむ人が多いです」
さらに、注文の仕方にも違いが見られるという。
ワシントンD.C.とその近郊の日本人は、ニューヨークやロサンゼルスに比べるとかなり少ない。日本食レストランもそれほど多くない。
もっとも近年は、アメリカでの日本食人気の高まりを背景に、居酒屋やラーメン店も増えてきた。一方で、「あれ？」と思わせる味やメニューを出す“アメリカ流にアレンジされた和食店”が少なくないのも実情だ。
今回は、接客担当、シェフ、オーナーに、日本人客とアメリカ人客の違いについて話を聞いた。
◆“空気を読む”日本式接客を意識
まず接客担当のカーラさんに話を聞いた。
「コウ ジャパニーズ ダイニング」で働き始めておよそ2年。現在は店で最も長く働く接客スタッフとして店を支えている。立命館大学とアメリカン大学の共同学位プログラムの一環で、京都に2年間留学した後、アメリカへ戻ってきたという。
日本に興味を持ったきっかけを聞くと、「少し恥ずかしいのですが」と前置きしつつ、アニメの影響が大きかったと語る。
「『プリキュア』とか『アイカツ！』みたいな作品が好きでした」
カーラさんは、日本人客とアメリカ人客で“距離感”を変えている。
日本人客とは会話することもあるが、自分から積極的に話しかけることは少ない。むしろ、相手から話しかけられたり、「今なら話しても大丈夫そう」と感じた時に声をかけるという。
「日本に2年間住んでいた経験が、接客にも役立っています。日本では“空気を読む”ことや、“相手の反応を見る”ことがとても大事なので、それは特に意識しています」
一方、アメリカ人客は質問が多いという。カーラさん自身も、「これは本当におすすめです」と、丁寧に説明するようにしているそうだ。
「『これが和食の味ですよ』と伝えると、アメリカ人のお客さんは安心するんです」
カーラさんによると、アメリカ人客は大きく2タイプに分かれる。
1つ目は、アメリカ風にアレンジされた日本食に慣れている層だ。彼らは「え？ これが和食？」と警戒気味で、矢継ぎ早に質問してくることもある。
ただ、実際に食べてみると、「すごく美味しい」と驚く人もいれば、「これは違う」と不満を口にする人もいるという。
「アメリカ風の寿司に慣れている人は、『この寿司は違う』『正しい作り方じゃない』と言うこともあります。アメリカでは、“日本食とはこういうもの”というイメージがすでに出来上がっているんです」
一方で、日本で暮らした経験のあるアメリカ人客は、むしろ伝統的な料理を好む傾向があるという。
揚げ出し豆腐や卵焼きは特に人気メニューだそうだ。
◆日本人は“いつものメニュー”を頼む
日本人オーナーのミキさんとアメリカ人の夫、その息子2人も店を支えている。長男のクリスさんは、バーテンダーを務めるほか、大学で学んだ経験を生かしてマーケティングも担当している。
クリスさんは、日本人客とアメリカ人客の間には「かなり違いがある」と話す。
「日本人客は、静かで落ち着いた空間を好む傾向があります。一方、アメリカ人客は、周囲に人がいて、会話が聞こえてくるような賑やかな雰囲気を楽しむ人が多いです」
さらに、注文の仕方にも違いが見られるという。