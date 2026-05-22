テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、ドジャース・大谷翔平投手が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手「プレーボール弾」を放ったことを報じた。

大谷は初回に約１３秒で自ら援護し、今季最長７戦連続安打で４打数１安打１打点。投手としては５回３安打無失点で４勝目を手にした。規定投球回にわずか１回届かなかったが、防御率は０・７３に良化。チームは１３連戦の最終戦を勝利で飾り、８勝５敗で終えた。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、メジャー史上初となる投手による先頭打者本塁打を記録したこの試合で「印象的だったのが」と切り出すと「５回無失点の時に終えてですね。ものごい喜んだんですよね」と明かした。

これを受け番組では、５回無失点で終えた時に大谷が絶叫したＶＴＲを放送した。この映像に長嶋は「５回無失点でこれだけ雄たけびをあげるって。あのＷＢＣのトラウトを三振に取った時に近いものなのかな」と指摘した。

続けて「つまり、これは今年はやっぱりピッチャーで行くんだ、と。行くというか、力を入れるんだ、と。なんとかサイ・ヤング賞を取りたいんだ、というような表れのような気がするんですよ」と想像した。

その上で「先週も申しましたけども、これトミー・ジョン手術２回やって、未だに１６０キロ以上投げてるわけです」とし「ある意味すごいんですけど、これ（手術が）３回目近づいてるとも言えるんですよね。つまり、それだけ出力上げながらまだ投げてるので。それだけ酷使したらまた手術が３回目可能性が僕、あると思って。ただ、３回目の手術して、その後、投手として復帰できるかっていうのは、これも本当に…未知数なんで。今年なんとか…僕が思ってるのは、２０勝近く彼はしたい。で、ホームランも３５本から ４０本。これでＭＶＰを取りたい、と。ドジャース優勝に導いてっていうのは目標なんじゃないかなと勝手に思ってますけど」と明かし「本人そんなこと一言も今まで言ったことはないんで。俺らがギャーギャーギャーギャー言ってるだけなんで」とコメントしていた。