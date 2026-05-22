◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズ―ヤンキース戦を中継した「ＮＨＫ ＢＳ」の中継映像でアクシデントが連発した。

同中継では、現地放送の映像を使う形で放送しているが、試合開始直後から映像が届かなかったことで、一塁からのＮＨＫ独自のカメラのみで放送。１回表のブルージェイズの攻撃は通常の中継ではなかなか見られない角度からの映像での放送となり、放送内では「現地制作の映像音声が乱れています ＮＨＫカメラの映像でお伝えしています」とテロップが流れ、実況もたびたび陳謝していた。３番打者のバーショまでは異例の映像での放送だったが、１死二塁で迎えた岡本和真内野手（２９）の１打席目は通常の映像となった。だが、岡本は空振り三振を喫した。

１回裏のヤンキースの攻撃は通常の映像となったが、２回表途中には再び、映像が途切れるハプニングが起きて、またしても一塁カメラのみでの中継となった。２回裏からは再び通常の映像となった。

この日は、ドジャースなど日本人選手が出場する試合がほかになかったことで、ブルージェイズ戦が放送されている。