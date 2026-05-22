22日（金）は、雨が降る関東・北陸・東北で気温があがらず、3月並みの肌寒さのところがあるでしょう。23日（土）は北陸〜北日本で晴れますが、24日（日）は全国的にくもりや雨となりそうです。来週25日（月）は、7月並みの暑さがぶり返しそうです。

■全国予報（22日予報）

関東・北陸・東北では、昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。東海は雨が止んでもくもり空が続きそうです。西日本では、午前中はくもり空のところもありますが、午後は晴れてくるところが多い見込みです。北海道は晴れるでしょう。沖縄では雨や雷雨となりそうです。

■全国気温（22日予想）

日中（午前9時〜午後6時）の最高気温は、関東・北陸・東北で前日より低くなるでしょう。水戸や福島では3月並みの肌寒さとなりそうです。東海から西日本にかけては、25℃以上の夏日のところが多い見込みで、高知では30℃まであがりそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 21℃（＋2）6月上旬

仙台 14℃（-2）4月上旬

福島 13℃（-9）3月下旬

新潟 17℃（-4）4月中旬

水戸 15℃（-7）3月下旬

東京 18℃（-5）4月上旬

名古屋 26℃（＋1）平年並み

大阪 25℃（±0）5月中旬

広島 27℃（＋3）6月中旬

高知 30℃（＋4）7月上旬

福岡 24℃（-3）5月中旬

那覇 27℃（-2）5月中旬

■週間予報

23日（土）は、西日本〜関東で雲の多い天気となりますが、九州や関東内陸では晴れ間がありそうです。なお、四国では午後から雨が降り出すでしょう。北陸〜北日本は晴れそうです。

24日（日）は、全国的にすっきりしない空模様で、くもりや雨のところが多い見込みです。

週明け25日（月）は本州各地で青空が広がり、近畿・東海・関東などで、7月並みの暑さがぶり返しそうです。

気象予報士 平井 史生