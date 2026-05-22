２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告も放送。チラリと人気芸人が映ったことから、ネットも盛り上がりを見せた。

この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）が、千佳子（仲間由紀恵）の夫・元彦（谷田歩）に、千佳子から聞いた祝言の思い出を伝え、自分の看護が至らないと詫びる。

「空がきれいという人と結婚出来て良かった」という千佳子の言葉を思い出した元彦は、すぐに病室へ行き、自分のために手術を受けてほしいと訴える。毎日、毎月、毎年、きれいな夕空を見ようと伝え、千佳子も夫のために、手術を受けることを決意する。

千佳子はりんにも「勉強になるから」と手術の立ち会いを許可する。それを素直に受け取るりんだったが、直美（上坂樹里）の「うそかもしれない」という言葉にハッとし、病室を訪れると、千佳子が不安げに外を眺めていて…。

ここで今週は終了。次週予告では、千佳子の手術の様子の他、新たな患者の姿も。りんと直美に担ぎ上げられているのは、シソンヌのじろうだった。

公式ＨＰの予告によると、じろうは、看病婦・フユ（猫背椿）の夫で、ケガをして働けない。それを知ったりんと直美は休日にフユの夫の看病に向かう…とある。

ネットではチラリと映ったじろうに「来週じろうさんでる？！楽しみすぎる」「次週ついにじろうさん！！」「シソンヌじろうさんいたよね？」「来週！じろうちゃん！登場！満を持して！」など盛り上がりを見せていた。