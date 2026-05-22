今年（2026年）春に卒業した大学生の就職率が、過去最高水準の98.0％だったことがわかりました。

文部科学省と厚生労働省の共同調査によりますと、今年（2026年）春に卒業した大学生の就職率は4月1日時点で98.0％でした。

1996年度に始まったこの共同調査では、おととし（2024年）春に卒業した大学生の就職率が98.1％と過去最高を記録。去年（2025年）と今年（2026年）の春の卒業生も98.0％で、過去最高水準が続いています。

高い就職率が続いている理由について、文科省担当者は「人手不足が続いていて、企業が採用活動に積極的な姿勢を示しているため」と説明しています。

一方、文科省が単独で調べている高校生の就職内定率でも、2026年春の卒業者は3月末時点で97.9％と高い水準にあります。

学科別にみると、▼「工業」が99.5％、▼「水産」が99.4％、▼「看護」が99.0％などが上位に入り、都道府県別では、▼福井県が99.9％、▼広島県が99.8％、▼福島県が99.8％が特に高くなりました。

文科省担当者によりますと、就職支援を行う専門職員を学校や教育委員会に配置している学校や地域は、就職率が高かったということです。