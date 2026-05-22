空欄を埋めて3つの言葉を完成させる、脳トレにぴったりのクロスワードパズルです。縦と横のつながりを読み解くひらめき力が試されます。1分以内の全問正解を目指して、頭をリフレッシュさせましょう！

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ひらめき力が試される「クロスワードパズル」の時間です！

日常的に使っている言葉も、パズルになると意外な盲点があるかもしれません。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・い □ か（縦の言葉）
・は □ び □（横の言葉）
・て □ す（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、花の一部を指す美しい言葉です。

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正解：「な」「ら」

正解は「な」「ら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「な」と「ら」を入れると、次のようになります。

・いなか（田舎）
・はなびら（花びら）
・てらす（テラス／照らす）

横の「はなびら」という言葉に気づければ、縦の「いなか」や「てらす」もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルが完成した瞬間の心地よい刺激で、脳を活性化させていきましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)